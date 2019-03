Salvini risponde al padre di Kean | ' Parole di buonsenso Grazie'

Rami risponde a Salvini «Se adesso lo ringraziano è merito mio. Mi fido di Di Maio» : Rami , il tredicenne di Crema che ha aiutato i carabinieri nel salvataggio dei 51 studenti e due insegnanti a bordo dell' autobus dirottato da Ousseynou Sy , è stato ricevuto nel consolato egiziano a ...

Che tempo che fa - Fabio Fazio sfrutta i bimbi eroi : appello per la sinistra. Ma Salvini risponde : un massacro : Poteva mancare lui, Fabio Fazio, nella lista di coloro che approfittando del caso di Ramy e Adam tentano di rimettere in pista il carro dello "ius soli"? No che non poteva. Così il conduttore di Che tempo che fa, ieri sera, si è aggiunto di buon grado ai maggiorenti del Pd che dal 20 marzo - giorno

Salvini “risponde” a Ramy : “Vuole lo ius soli? Si faccia eleggere e potrà cambiare la legge” : Matteo Salvini riga dritto sullo Ius Soli. A margine del Forum di Confcommercio a Cernobbio il ministro ha ribadito la sua posizione sulla legge sulla cittadinanza: “A Ramy piacerebbe? Lo potrà fare quando verrà eletto”, ha detto facendo riferimento a uno dei ragazzini coinvolti nel dirottamento del bus guidato da Ousseynou Sy.Continua a leggere

