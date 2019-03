Salvini canta da Costanzo E il pubblico lo applaude | Ci vuole coraggio

Questione migranti e Ong in difesa di Salvini parla il cantante Antonello Venditti : Antonello Venditti prende le difese di Matteo Salvini Il ruolo egemone, almeno a livello mediatico, della figura di Matteo Salvini , nei mesi scorsi, ha portato ad una commistione tra gli ambienti politici ed altri mondi che raramente si era vista. Tanti musicisti, personaggi dello spettacolo o figure affini hanno spese parole nei confronti del ministro dell’Interno. C’è … Continue reading Questione migranti e Ong in difesa di ...

Italo X - il rapper che canta “Io sto con Salvini ” : mistero sulla sua identità (e c’è chi spera che sia solo un troll) : “Io dico che è meglio aiutarli a casa loro”. Inizia con queste parole la canzone di debutto di Italo X, che si intitola proprio Io Sto Con Salvini. Dall’ identità ancora misteriosa e confusa (c’è chi sostiene che sia lombardo, chi veneto), Italo X ambisce a diventare il primo rapper sfacciatamente sovranista e salviniano. In sole 48 ore, tante quante sono trascorse dalla pubblicazione del brano, la curiosità attorno alla figura ...

Emma Marrone - la risposta di Matteo Salvini agli insulti contro la cantante : "Andrò ai suoi concerti" : Matteo Salvini prova a spegnere le polemiche contro il consigliere comunale leghista di Amelia, in Umbria, Massimiliano Galli, che aveva insultato Emma Marrone per il suo invito ad "aprire i porti". Dopo che Galli è stato immediatamente espulso dalla Lega, Salvini ha t agli ato corto: "Ha detto un'idi

Emma Marrone - la risposta di Matteo Salvini agli insulti contro la cantante : 'Andrò ai suoi concerti' : Matteo Salvini prova a spegnere le polemiche contro il consigliere comunale leghista di Amelia, in Umbria, Massimiliano Galli, che aveva insultato Emma Marrone per il suo invito ad 'aprire i porti'. ...

Le Iene - Mahmood viene intervistato e canta L'Italiano : saluta Ultimo e risponde a Salvini : Nonostante il festival della canzone italiana sia ormai finito le polemiche ancora non sono terminate. Le Iene hanno intervistato il vincitore di Sanremo e gli hanno chiesto di risponde re a Salvini e di mandare un saluto a Ultimo . Mahmood intervistato da Le Iene Non appena è terminato il Festival di Sanremo e il premio aggiudicato a Mahmood , Salvini ha commentato: "La canzone italiana più bella? Io avrei scelto Ultimo , voi che dite?". La ...

Mahmood canta la rabbia di Salvini : 'Guarda Montalbano e perde controllo' : La Sora Cesira canta il disappunto di Matteo Salvini dopo la decisione della Rai di mandare in onda una puntata di "Il commissario Montalbano " che affronta il tema dei migranti. Lo fa sulle note della ...

Docenti terza fascia - Cantarella : ‘A fine mese incontro con Salvini ’ : Importanti novità per i Docenti terza fascia . Il precariato, quello caratterizzante l’istruzione italiana, rimane un annoso problema purtroppo insoluto, nonostante le promesse da parte dei vari governi che si sono succeduti nell’ultimo decennio. Aggiornamenti provengono dalla Sicilia, dalla persona dell’avvocato Fabio Cantarella . L’illustre professionista, braccio destro di Matteo Salvini nella regione, è Assessore ...

Francesco Guccini : “In Italia c’è odore di regime - Salvini è un furbo comiziante. Sanremo? Baglioni ha cantato male la mia canzone - non gliene fregava nulla” : “Sì, c’è odore di regime quando si inizia a parlare a nome di tutti gli Italia ni. Guardi Salvini , quando qualcuno a uno dei suoi trentamila comizi dissente, lui lo addita dandogli del compagno (anche se potrebbe essere un liberale), intimandogli di portare tot migranti a casa sua: facevo anch’io così ai concerti con i contestatori e se il giochino mi riusciva, il resto del pubblico li metteva a tacere. Sì, è furbo Salvini …”. A ...

Prete pro Salvini - don Vitaliano sfida : «Farò cantare Mahmood in chiesa» : «Non si può sentire, è semplicemente vergognosa» ha detto di «Soldi», la canzone vincitrice del Festival di Sanremo e del suo inter Prete Mahmood , don Salvatore...

Salvini attacca : "Montalbano salva i migranti cantando Mahmood" : Solo una battuta, ma che accende l'attenzione sul nuovo episodio di Montalbano. Matteo Salvini è in Abruzzo per incontrare i sostenitori della Lega a margine della vittoria del centrodestra nelle ...

Salvini -Di Maio - contestazioni e abbracci a Vicenza. «Faremo cantare i banchieri Bankitalia da azzerare»|I fischi : video : I leader di M5S e Lega davanti a centinaia di truffati di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca. La promessa: «I soldi in arrivo dal governo». Cinque minuti di silenzio per ricordare i truffati che si sono tolti la vita

Ignorante! Salvini contro Sanremo e Achille Lauro - il cantante furioso con Striscia : Continua a far discutere il caso di Achille Lauro e della sua "Rolls Royce" che inneggerebbe all'uso di sostanze stupefacenti. Lauro però non accetta le critiche di Valerio Staffelli e respinge il "premio", rispondendo a tono, dando all'inviato dell'ignorante e aggiungendo che sarebbe lui a meritarsi il Tapiro. La canzone di Achille Lauro , intitolata "Rolls Royce" e cantata sul palco del Festival di Sanremo , sta facendo tanto discutere ...

Salvini : "Mi piace Baglioni - avrei voluto più cantautori italiani" : A parlare di musica anziché di politica è il vicepremier Matteo Salvini , intercettato dall'Adnkronos per strada in un momento di relax. "Ho guardato alcuni spezzoni di Festival, a tarda ora", ...

Salvini : "Mi piace Baglioni - avrei voluto più cantautori italiani" : di Veronica Marino "Il festival di Sanremo? Mi piace Ultimo , ma sinceramente ci sono anche altre canzoni in gara che ho trovato pessime". A parlare di musica anziché di politica è il vicepremier Matteo Salvini, intercettato dall'Adnkronos per strada in un momento di relax. "Ho guardato alcuni spezzoni di Festival, a tarda ora", racconta Salvini. A sorpresa quindi il ...