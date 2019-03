Salvini | A 13 anni un bimbo deve giocare non lottare contro un dirottatore di

Basilicata - Salvini : "Non ho incassi personali o partitici. Il governo durerà altri 4 anni e 3 mesi" : Ormai è un must: dopo ogni elezione regionale un trionfante Matteo Salvini si ritrova a dover tranquillizzare il MoVimento 5 Stelle e il suo amico Luigi Di Maio. In Basilicata il copione è stato lo stesso di Abruzzo e Sardegna, con i pentastellati che hanno perso voti rispetto alle politiche, ma di fatto ne hanno guadagnati rispetto alle precedenti regionali e sono il primo partito, ma vengono additati come partito in crisi e ...

Basilicata - Salvini : ora si cambia l'Ue - governo dura altri 4 anni : «Si sta meglio in due anche se si litiga. Meglio avere quattro occhi al posto di due», dice Matteo Salvini a chi gli chiede se dopo le europee sogni una Lega autosufficiente. Dopo le...

Basilicata - Salvini esulta 'Non vado all incasso - orizzonte di 4 anni. Ora si cambia l Ue'. Di Maio 'Ma quale crollo Il governo non cadrà' : Anche Luigi Di Maio sceglie Facebook per esporre la sua analisi del voto: 'M5s è la prima forza politica in Basilicata. Gran parte della stampa parla di 'voti dimezzati in un anno' e di 'crollo', ma ...

Basilicata - Salvini esulta 'Ora si cambia l Ue. Non vado all incasso - orizzonte di 4 anni'. Di Maio 'Ma quale crollo Il governo non cadrà' : Anche Luigi Di Maio sceglie Facebook per esporre la sua analisi del voto: 'M5s è la prima forza politica in Basilicata. Gran parte della stampa parla di 'voti dimezzati in un anno' e di 'crollo', ma ...

Il PD perde la Basilicata dopo 24 anni - ma Zingaretti è contento : "Siamo prima alternativa a Salvini" : Vito Bardi di Forza Italia è il nuovo presidente della Regione Basilicata, che dopo 24 anni sfugge dalle mani del Partito Democratico. La coalizione di Bardi ha ottenuto il 42,40% delle preferenze, contro il 32,94% del candidato del PD, Carlo Trerotola, sostenuto da ben 7 liste. Il partito che ha preso più voti in Basilicata è il Movimento 5 Stelle, con il 20,36%, mentre la Lega ha chiuso al 19,29%. Se si confrontano i dati con l’ultima ...

Matteo Salvini - la minaccia a Giovanni Tria sui truffati delle banche : 'Fallo - o ci penso io' : ... ma anche i rapporti turbolenti che la Lega avrebbe sviluppato con il ministro dell'Economia ormai dai tempi della legge di Bilancio, a dicembre scorso: 'I rapporti sono eccezionali - ha precisato ...

Matteo Salvini - la minaccia a Giovanni Tria sui truffati delle banche : "Fallo - o ci penso io" : Mancano ancora i decreti attuativi perché i risparmiatori truffati dalle banche ricevano i risarcimenti di cui hanno diritti. L'attesa è legata alla firma del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, che da settimane avrebbe i provvedimenti pronti sulla scrivania. È un tema cruciale per il governo, in

Una vittoria stracciante in Basilicata - i selfie e quel rito propiziatorio di Salvini : ecco gli ingredienti che hanno fatto abdicare la sinistra dopo 30 anni : Il centrodestra, con il neo governatore Vito Bardi, ha stravinto le elezioni regionali in Basilicata, staccando di quasi dieci punti il centrosinistra guidato da Carlo Trerotola e di oltre 20 Antonio Mattia, candidato del Movimento 5 Stelle. Quest’ultimo si qualificherà quasi sicuramente, a fine scrutini, come primo partito ma non è bastato per vincere. Questa mattina Matteo Salvini ha esultato per la stracciante vittoria e sui social ha ...

Elezioni Basilicata - Bardi presidente con il 42%. Centrosinistra cade dopo 24 anni. M5s al 20%. FI : “Salvini stacchi la spina” : La Basilicata va al centrodestra dopo 24 anni di governo ininterrotto del Centrosinistra. Il prossimo governatore della Regione sarà Vito Bardi, candidato da Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia. Con circa il 75% delle sezioni scrutinate (504 su 681), il candidato governatore della Basilicata per il centrodestra è in testa con il 42,47%. Seguono Carlo Trerotola del Centrosinistra al 32,99%, Antonio Mattia del Movimento 5 stelle con il 20,37% e ...

Voto in Basilicata - centrodestra verso la vittoria. Salvini fa festa : “Dopo 20 anni governo Lega” : La Basilicata ha votato per eleggere il nuovo presidente della Regione. I seggi sono si sono chiusi alle 23 ma secondo le prime proiezioni, diffuse da Rai2, (campione 7%) il candidato in testa nella corsa alla presidenza della Regione Basilicata è Vito Bardi, in lizza per il centrodestra con il 41,4% seguito da Trerotola (centrosinistra) 33,9%...

Urne chiuse in Basilicata - centrodestra avanti. Salvini fa festa : “Dopo 20 anni governo Lega” : La Basilicata ha votato per eleggere il nuovo presidente della Regione. I seggi sono si sono chiusi alle 23 ma secondo le linee di tendenza, anticipate anche da Rai2, il candidato in testa nella corsa alla presidenza della Regione Basilicata è Vito Bardi, in lizza per il centrodestra. Bardi, che sta aspettando i risultati con la sua famiglia, h...

Urne chiuse in Basilicata. Salvini fa festa : “Dopo 20 anni governo Lega” : La Basilicata ha votato per eleggere il nuovo presidente della Regione. I seggi sono si sono chiusi alle 23 ma in attesa dei risultati Salvini canta già vittoria: «Da stasera la Basilicata sarà governata dalla Lega dopo 20 anni di sinistra» ha detto intervenendo a un comizio a Treviso. E ancora: «Togliamoci dalla testa i sondaggi. Torniamo ad...

Pif contro Matteo Salvini : “Fa il bullo con un ragazzino di 13 anni - è solo un bimbominkia” : “Abbiamo un ministro dell’interno che fa il bullo con un ragazzino di 13 anni“. Così Pif ha commentato su Instagram l’uscita di Matteo Salvini che, rispondendo a Ramy, uno dei ragazzini eroi dell’autobus dirottato e incendiato a Milano, aveva detto: “Vuole lo Ius Soli? Si faccia eleggere in Parlamento e cambi la legge”. Il riferimento […] L'articolo Pif contro Matteo Salvini: “Fa il bullo con un ragazzino di 13 anni, è solo un bimbominkia” ...

Migranti : Pif - 'Salvini fa il bullo con un ragazzino di 13 anni' : Palermo, 24 mar. (AdnKronos) - "Abbiamo un ministro dell'interno che fa il bullo con un ragazzino di 13 anni. Definirlo "ministro della mala vita" forse va al di là delle sue capacità. È semplicemente un 'bimbominkia'". A scriverlo su Twitter è lo scrittore e attore Pif, commentando le parole del ca