Salario minimo | anche in Italia una retribuzione proporzionata e sufficiente

Salario minimo - retribuzione "proporzionata e sufficiente" per legge : Potrebbe trovare una maggioranza trasversale il disegno di legge M5s che arriva in Senato prima di Pasqua. I socialisti...

Zingaretti : 'Al voto con 'Siamo Europei' e Pd nel simbolo. Pronti alla sfida sul Salario minimo' : Rafforzare il Pd significa ricostruire una cultura politica unitaria tra di noi, che non è unanimismo'. 'A volte - ga detto Zingaretti - il problema siamo noi, siamo noi il soggetto che dividendosi ...

Salario MINIMO/ Quei 9 euro "spropositati" rispetto al resto d'Europa : Giuseppe Conte è d'accordo con Emmanuel Macron sull'istituzione di un SALARIO MINIMO. E in Parlamento ci sono già due disegni di legge

Giustizia sociale - le proposte del Forum disuguaglianze : 'Salario minimo a 10 euro e 15mila euro di eredità universale' : "A quale quota fissarlo? Non è facile: se è troppo basso incide su poche persone e non garantisce condizioni di vita decenti, se è troppo alto rischia di mettere in difficoltà l'economia. La nostra ...

Giustizia sociale - le proposte del Forum disuguaglianze : “Salario minimo a 10 euro e 15mila euro di eredità universale” : Fissare a 10 euro il salario minimo per i lavoratori, fare pressione sui giganti del web per dare ai cittadini la sovranità sui dati personali e sugli algoritmi, introdurre un’eredità universale di 15mila euro per tutti i giovani che raggiungono la maggiore età. Queste sono solo alcune delle 15 proposte presentate dal Forum disuguaglianze e diversità con l’obiettivo di promuovere la Giustizia sociale in Italia e combattere le disparità ...

Badanti - con il Salario minimo costerebbero 1.300 euro in più alle famiglie : Se passasse la proposta del Movimento 5 Stelle per quanto riguarda l'introduzione del salario minimo, anche il settore del lavoro domestico verrebbe influenzato da questa autentica rivoluzione. La norma infatti andrebbe applicata sull’intero territorio nazionale ed a tutte le attività. In pratica verrebbe fissato a 9 euro il salario minimo orario per la generalità dei lavoratori. Anche il lavoro domestico e lo stipendio di colf, governanti, baby ...

Il dibattito. Due idee che possono rivitalizzare l'Europa : ambiente e Salario minimo : Serve anche un'azione politica di alto livello. Proprio quella che i ragazzi pretendono. Macron pone obiettivi ambiziosi: 0 carbonio nel 2050, dimezzamento dei pesticidi nel 2025. A questo fine ...

Salario minimo europeo - Macron lo propone e trova Conte inaspettato alleato : Salario minimo. Macron sposa una delle rivendicazioni dei “gilet gialli” e, per guadagnare voti, in vista delle elezioni europee del 26 maggio, gli dà una veste euro unitaria. Il presidente francese, infatti, propone che un minimo legale di retribuzione oraria venga introdotto in tutti gli Stati europei. Il suo livello, inoltre, dovrà essere fissato ogni anno dalla comunità degli Stati membri, al fine di evitare quel fenomeno di “dumping ...

Salario minimo - Treu - Cnel - : 'Massimo coinvolgimento delle parti sociali' : 'In Italia la povertà rappresenta un problema estremamente serio e riguarda all'incirca 5 milioni di persone, compresi oltre 3 milioni di lavoratori poveri. Il quadro complessivo è differenziato ma ...

Salario minimo da meno di 300 a più di 2mila euro : ecco il quadro in Europa : MILANO - Presenti in 22 Stati europei su 28 - assenti in Danimarca, Italia, Cipro, Austria, Finlandia e Svezia - le retribuzioni minime nazionali sono una rappresentazione plastica di quanto siano ...

Di Maio e Salario minimo orario a 9 euro : la proposta fra pochi giorni in aula al Senato : Il M5S tra pochi giorni vuole depositare in aula al Senato una proposta di legge per garantire il salario minimo orario ai lavoratori dipendenti. In alcune zone d'Italia la retribuzione oraria non supera gli 8 euro. La situazione è maggiormente preoccupante per chi vive al Sud Italia e nelle isole. Il vice premier grillino ha asserito che in tutta europa viene garantita la retribuzione minima oraria, l'Italia non deve essere sempre l'ultimo ...

Ambiente - Fico vede Masset : “Al centro priorità su clima e Salario minimo” : Un incontro “cordiale, il primo dal rientro dell’ambasciatore in Italia. Si è parlato di cooperazione fra Camera e Assemblea nazionale ma soprattutto di Europa. Due i temi principali sul tavolo: clima e salario minimo europeo, all’interno di un discorso su Ambiente e questioni sociali che sono priorità per l’Unione europea”. E’ quanto viene riferito da fonti di Montecitorio, al termine dell’incontro tra ...

La proposta di Giuseppe Conte : “Serve Salario minimo europeo e assicurazione contro disoccupazione” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, lancia con una lettera a Repubblica una doppia proposta a livello europeo: "L'Europa deve perseguire con vigore e urgenza una efficace tutela della dignità della persona. Una tutela che protegga sia il salario dei cittadini sia i disoccupati, prevedendo ad esempio un'assicurazione europea contro la disoccupazione, come pure l'introduzione di un salario minimo europeo".Continua a leggere

Salario minimo - Di Maio alle forze politiche : "Votiamo uniti la nostra legge" : "Sul Salario minimo già vedo che qualcuno ha cominciato, come si suol dire, a buttarla in caciara. Gran parte dei Paesi Ue ha una legge in materia. L'Italia non può restare sempre l'ultima della fila".