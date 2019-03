Sala Cardiff non vuole pagare il contratto : deciderà la FIFA : Sala Cardiff – Il Cardiff ha confermato di non voler pagare il cartellino di Emiliano Sala, l’attaccante argentino morto in un incidente aereo lo scorso gennaio. All’origine del rifiuto del club gallese, la mancata ratifica del contratto del centravanti, ceduto dal Nantes per circa 18 milioni di euro. Sala Cardiff non paga Secondo il Cardiff […] L'articolo Sala Cardiff non vuole pagare il contratto: deciderà la FIFA ...

Cardiff non vuole pagare contratto Sala : LONDRA, 25 MAR - Il Cardiff ha confermato di non voler pagare il cartellino di Emiliano Sala, l'attaccante argentino morto in un incidente aereo lo scorso gennaio. All'origine del rifiuto del club ...

Emiliano Sala - il Cardiff si rivolge alla Fifa per annullare il contratto con il Nantes : Il Cardiff è pronto a comunicare alla Fifa che considera «nullo» il contratto da 23 milioni di euro che avevano stipulato con il Nantes per l'acquisto di Emiliano Sala dopo la tragica morte del ...

Emiliano Sala - il Cardiff non ha intenzione di pagare il Nantes : Non accennano a placarsi le discussioni tra Cardiff e Nantes sul pagamento del cartellino di Emiliano Sala, attaccante argentino tragicamente scomparso a seguito di un incidente areo. I due club hanno ingaggiato una battaglia legale che non ha ancora trovato soluzione a due mesi dai fatti. Come riporta “Sky Sport”, il Cardiff aveva acquistato la […] L'articolo Emiliano Sala, il Cardiff non ha intenzione di pagare il Nantes è stato ...

Dramma Emiliano Sala – Scontro Cardiff-Nantes - in ballo i 17 milioni del trasferimento : ecco la decisione dei gallesi : Nuova scolta nel caso della morte di Emiliano Sala: il Cardiff è pronto a comunicare alla FIFA di non voler pagare il trasferimento del giocatore al Nantes per un problema legato al contratto Non c’è pace per Emiliano Sala, nemmeno a 2 mesi dalla sua morte. In merito al caso riguardante il decesso del giocatore, avvenuto con l’inabbissarsi fra le acque della Manica del veivolo sul quale viaggiava, resta ancora aperto un ...

Morte Emiliano Sala - la decisione del Cardiff sull’accordo con il Nantes : Il Cardiff è pronto a comunicare alla FIFA che considera “nullo” il contratto da 23 milioni di euro che avevano stipulato con il Nantes per l’acquisto di Emiliano Sala dopo la tragica Morte del giocatore in un incidente aereo. Il 28enne attaccante argentino è rimasto ucciso quando il piccolo aereo che lo stava portando in Galles è precipitato nel Canale della Manica lo scorso 21 gennaio, due giorni dopo aver completato il ...

Dramma Sala - Bowen : 'Il Cardiff voleva comprarmi - ho detto no. Situazione troppo scomoda' : Nella tragica vicenda che ha riguardato Emiliano Sala , l'attaccante 28enne argentino passato al Cardiff poche ore prima di perdere la vita nel tragico incidente aereo avvenuto nella notte tra ...

Sala - il Nantes denuncia il Cardiff alla Fifa : le ultime : Sala – Dopo la morte del giocatore, non si placa la “vicenda Sala”. Il Nantes ha infatti fatto sapere che ha sporto denuncia alla Fifa per il mancato versamento del club di Premier League. Il prezzo totale del cartellino era di 17 milioni, con una prima rata di 6, rata che non è stata mai […] L'articolo Sala, il Nantes denuncia il Cardiff alla Fifa: le ultime proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla ...

Emiliano Sala - il Cardiff pretende il pagamento del calciatore morto. Ma la decenza viene prima dei contratti : Una disgrazia che ha commosso tutto il mondo sportivo e non. Ma mentre negli stadi si osservava un minuto di silenzio per rendere omaggio a un ragazzo di 29 anni e i tifosi si recavano a depositare ...

Sala - il Nantes denuncia il Cardiff alla Fifa : le ultime : Sala – Dopo la morte del giocatore, non si placa la “vicenda Sala”. Il Nantes ha infatti fatto sapere che ha sporto denuncia alla Fifa per il mancato versamento del club di Premier League. Il prezzo totale del cartellino era di 17 milioni, con una prima rata di 6, rata che non è stata mai […] L'articolo Sala, il Nantes denuncia il Cardiff alla Fifa: le ultime proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla ...

Caso Emiliano Sala - il Nantes denuncia il Cardiff - la battaglia legale è iniziata : La morte del povero Emiliano Sala ha causato una rottura totale tra Nantes e Cardiff in relazione al pagamento del suo cartellino Nuovo capitolo dell’affare legato all’acquisto da parte del Cardiff City di Emiliano Sala, il giocatore argentino morto in un incidente aereo lo scorso 21 gennaio. Il Nantes si è rivolto alla Fifa per avere dal club gallese la prima trance, 6 milioni, dei soldi per il trasferimento ...

Emiliano Sala - prima rata non pagata : il Nantes denuncia il Cardiff alla Fifa : Si aggiunge un nuovo capitolo, ben poco appassionante, alla vicenda di Emiliano Sala, il calciatore argentino tragicamente scomparso lo scorso 21 gennaio in un volo che attraversava il Canale della ...

Emiliano Sala – Oltre al danno la beffa - l’assicurazione nega il risarcimento al Cardiff : i dettagli : negato il risarcimento al Cardiff: l’assicurazione di Emiliano Sala non pagherà la squadra gallese perchè l’aereo su cui viaggiava il calciatore italo-argentino era privo di licenza per trasportare passeggeri Brutto colpo per il Cardiff: dopo il ritrovamento del corpo di Emiliano Sala, la squadra gallese ha ricevuto una terribile notizia… finanziaria. L’assicurazione del calciatore italo-argentino non potrà coprire ...

Morte Emiliano Sala - l'assicurazione non rimborserà il Cardiff : comincia una battaglia legale con il Nantes : La generosità di calciatori e gente comune da un lato, l'aridità di società e assicurazioni dall'altro. Niente come il caso della Morte del calciatore argentino Emiliano Sala del Cardiff precipitato ...