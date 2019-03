Rugby | operato Leonardo Ghiraldini | corsa contro il tempo per essere pronto per la Coppa

oasport

(Di martedì 26 marzo 2019) Come riporta “La Gazzetta dello Sport“, è statoieri a Roma, a Villa Stuart,, tallonatore della Nazionale italiana di, che si era infortunato nell’ultima gara del Sei Nazioni, persa dall’Italiala Francia. L’operazione per la rottura del crociato del ginocchio destro, che lo aveva costretto ad uscire dal campo con le stampelle, è perfettamente riuscita.Ora saràilper averlo a disposizione per ladel Mondo in Giappone, che inizierà nella seconda metà di settembre. Intanto va segnalato che non è stato rilasciato alcun comunicato ufficiale in merito né dal sito federale, né dalla società d’appartenenza, lo Stade Toulousain (Francia).roberto.santangelo@oasport.itClicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al ...

