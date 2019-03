Ronaldo si infortuna Juventus in ansia

Cristiano Ronaldo infortunato - disastro Juventus : quanti soldi perde in Borsa in poche ore - terrore Champions : L'infortunio di Cristiano Ronaldo terrorizza la Juventus e fa crollare il titolo bianconero in Borsa, ma non spaventa CR7. Il portoghese è uscito nel primo tempo di Portogallo-Serbia per un problema ...

Allarme Ronaldo : il fuoriclasse della Juve si infortuna con il Portogallo : Sognava un altro ritorno in patria, Cristiano Ronaldo. Al posto dei gol e della festa, però, ha trovato un inedito digiuno sottoporta e soprattutto un infortunio che fa suonare l’Allarme rosso nella Juve. Quella smorfia di dolore, dopo uno scatto al 28° minuto di Portogallo-Serbia concluso con il penta Pallone d’Oro seduto a bordo campo, non lascia...

Cristiano Ronaldo si infortuna col Portogallo - contrattura alla coscia destra (VIDEO) : Portogallo-Serbia Infortunio di Cristiano Ronaldo in Nazionale. Durante la partita Portogallo-Serbia – valida per le qualificazioni agli Europei del 2020, Il fuoriclasse della Juventus scatta sulla sinistra, è solo, poi però si sente tirare la coscia destra, saltella sulla sinistra e si ferma. Chiede il cambio. Potrebbe essere una contrattura. Un infortunio non particolarmente grave. Ovviamente qualcosa in più si saprà nelle prossime ore. ...

