Roma tra mete top mondiali | Emilia Rogna e Campania star in Italia

Traffico Roma del 26-03-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 26 MARZO 2019 ORE 18:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE PER Traffico RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA NOMENTANA ALLA TIBURTINA ED IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA PONTINA A VIA TUSCOLANA. DISAGI A SUD DELLA CAPITALE SULLA VIA ARDEATINA CHIUSA AL Traffico DA VIA DI PORTA MEDAGLIA A VIA DELLA FALCOGNANA: SI TRATTA DI ...

Traffico Roma del 26-03-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 26 MARZO 2019 ORE 17:50 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE PER Traffico RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA NOMENTANA ALLA TIBURTINA ED IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA VIA DEL MARE A VIA TUSCOLANA. A SUD DELLA CAPITALE CHIUSA AL Traffico LA VIA ARDEATINA ALL’ALTEZZA DI VIA DI PORTA MEDAGLIA: SI TRATTA DI UN INCIDENTE CON ...

Napoli - morte nel cantiere di via Marina : uomo travolto e ucciso dal camion in retRomarcia : travolto e ucciso dal camion. Un uomo è stato investito in via Amerigo Vespucci, all'altezza del parco della Marinella, poco dopo le 16. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i...

Traffico Roma del 26-03-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 26 MARZO 2019 ORE 17:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico DALLA NOMENTANA ALLA TIBURTINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER Traffico DALLA VIA DEL MARE A VIA TUSCOLANA. AL DELLA VITTORIA RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU LUNGOTEVERE MARESCIALLO CADORNA ...

Traffico Roma del 26-03-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 26 MARZO 2019 ORE 16:50 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER UN INCIDENTE DALLA BUFALOTTA ALLA TIBURTINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER Traffico DALLA VIA DEL MARE A VIA TUSCOLANA. AL DELLA VITTORIA RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU LUNGOTEVERE MARESCIALLO CADORNA ...

Traffico Roma del 26-03-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 26 MARZO 2019 ORE 15:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DA VIA C. COLOMBO ALLA VIA TUSCOLANA RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIALE CORTINA D’AMPEZZO AL BIVIO CON VIA CASSIA DIFFICOLTÀ DI ...

Papa Francesco in Campidoglio : Roma resti maestra d’accoglienza : L'articolo Papa Francesco in Campidoglio: Roma resti maestra d’accoglienza proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Il Papa : «Roma resti maestra di accoglienza» | : Francesco in visita nella sede del Comune della Capitale: «La città un organismo delicato che necessita di cura umile e assidua e di coraggio creativo». Virginia Raggi annuncia l’istituzione di una borsa di studio intitolata alla “Laudato si’”

Traffico Roma del 26-03-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 26 MARZO 2019 ORE 15:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DA VIA C. COLOMBO ALLA VIA TUSCOLANA RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIALE CORTINA D’AMPEZZO AL BIVIO CON VIA CASSIA DIFFICOLTÀ DI ...

Papa Francesco in Campidoglio : Roma resti maestra d'accoglienza : Roma, 26 mar., askanews, - Prima visita di Papa Francesco in Campidoglio accolto dalla sindaca di Roma Virginia Raggi, in tailleur scuro e fascia tricolore. E' la quarta volta che un Papa sale sul ...

Roma : bus turistico sbatte su semaforo e travolge pedone in piazza Alberone : Roma – Incidente in piazza dell’Alberone, su via Appia Nuova. Un bus turistico della compagnia Terravision, che fornisce il servizio di collegamento con l’aeroporto di Ciampino, ha urtato e divelto un semaforo e investito un pedone, all’altezza di Veturia. Il ferito e’ uno straniero, di cui non si conoscono ancora le generalita’, che e’ stato soccorso in codice giallo all’ospedale San Giovanni. Sul ...

Roma : scontro tra automobile e bus - 73enne in prognosi riservata : Roma – E’ ricoverato in gravi condizioni un uomo di 73 anni che ieri sera e’ rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto in via Collatina 532, all’altezza del Gra. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Locale del VI Gruppo Torri, l’incidente ha visto coinvolti una Fiat Punto, condotta dal ferito, e un autobus della linea 314. L’uomo e’ entrato inizialmente in codice giallo al Policlinico di ...

Traffico Roma del 26-03-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 26 MARZO 2019 ORE 13.20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER Traffico LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DALL’ARDEATINA ALLA TUSCOLANA. ALL’APPIO LATINO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER INCIDENTE IN PIAZZA DELL’ALBERONE ALL’INCROCIO CON VIA APPIA NUOVA. PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI SU VIA DI CIAMPINO ALL’ALTEZZA DI ...

Roma : un arresto - multe e 60 chili di alimenti sequestrati : Roma – Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione Roma Piazza Farnese, con la collaborazione dei Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanita’ di Roma hanno avviato una fitta serie di controlli in tutto il territorio di competenza che abbraccia tra le altre le zone di piazza Farnese, Campo de’ Fiori e piazza Navona. Il bilancio delle attivita’ e’ di una persona arrestata e due ristoranti sanzionati ...