' Roma sia città ospitale con i migranti nelle periferie' | il Papa alla Raggi

Papa : Roma sia città ospitale con migranti nelle periferie : Roma, 26 mar., askanews, - Roma rimanga "città ospitale" di fronte ai "numerosi migranti fuggiti dalle guerre e dalla miseria" che abitano le sue periferie. Roma, ha detto il Papa, "città dei ponti, ...

Il Papa in Campidoglio per la prima voltaFrancesco : favorire la rinascita di Roma |Raggi : siamo una città multiculturale :

Roma. Borghesiana : Gianluca Romagnoli sbranato a morte dal suo cane : Gianluca Romagnoli è stato sbranato a morte dal suo cane corso in un parco in zona Borghesiana. Il cadavere dell’uomo

Ansia Florenzi : problema serio al polpaccio. Torna a Roma : È una Roma sempre più nei guai per colpa degli infortuni muscolari che continuano a colpire i giocatori. Questa volta è toccato ad Alessandro Florenzi che dal ritiro della Nazionale ieri è stato ...

«Non siamo ancora riusciti a venire a capo» del rapimento di Silvia Romano : Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ammettendo gli scarsi progressi nelle ricerche della cooperante rapita in Kenya quattro mesi fa

'Solo i giudici possono dirci se a Roma siano giunti al fondo'. Intervista a Nicola Morra - di A. De Angelis - : E lei dice che chi la responsabilità politica del governo non c'entra nulla e non deve render conto di nulla?. È necessario però mettere in moto maggior controlli, questo è necessario, perché, come ...

Tunisia : 4a edizione delle "Giornate Romane di El Jem" : TUNISI - Spettacoli di combattimento simulato di gladiatori, concerti di musica antica, rappresentazioni teatrali, laboratori di mosaici, tiro con l'arco, degustazione di piatti tipici locali, danze romane. ...

Conte : "Su Silvia Romano non siamo ancora riusciti a venirne a capo" : Il Premier oggi ha incontrato gli studenti dell'Università Luiss di Roma per una conversazione su "Europa e futuro". Tra gli argomenti toccati c'è stato anche il caso di Silvia Romano, la cooperante di 23 anni rapita in Kenya il 20 novembre scorso. Secondo alcune notizie i responsabili potrebbero essere legati ad Al Shabaab, un gruppo estremista islamico somalo. In questi mesi si sono susseguite diverse fughe di notizie, alcune delle quali ...

Agricoltura - Emilia Romagna : “Per Arpae siamo in siccità moderata” : Acqua osservata speciale in Emilia-Romagna. Anche se è presto per creare allarmi, le temperature al di sopra della media stagionale e le scarse piogge invernali, mostrano che siamo in una fase di siccità moderata. Il cambiamento climatico è già in atto e ha un forte impatto sul settore agricolo, che tenderà ad accentuarsi nel futuro. E per fare il punto sullo stato delle risorse idriche si è riunita oggi, in Regione, la Consulta agricola ...

Giuseppe Conte : "Silvia Romano? Seguiamo il caso - ma non siamo ancora riusciti a venirne a capo" : "Il caso di Silvia Romano lo stiamo seguendo dal giorno in cui è stata rapita, attraverso canali di discrezione ovviamente. Più che i canali diplomatici è la nostra intelligence che ci sta lavorando. Nel riserbo che devo mantenere c'è stato un attimo in cui sono stato confidente che avessimo un risultato buono a portata di mano. Purtroppo, però, sono gruppi che sono stati individuati ma non siamo ancora ...

Conte 'Sul rapimento di Silvia Romano non siamo ancora riusciti a venirne a capo' : [...] La nostra politica internazionale - ha aggiunto - è che la collocazione euroatlantica non si discute' e non viene messa in discussione 'se si sottoscrive un memorandum', ma 'non vedo perchè non ...

Stadio Roma - Malagò : “Spero non ci sia un rallentamento” : Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha così risposto sull’ennesimo sviluppo dell’inchiesta sullo Stadio della Roma che oggi ha visto gli arresti, tra gli altri, anche il presidente dell’Assemblea Capitolina Marcello De Vito: “Figuratevi se io oggi vado a fare considerazioni. Penso, spero, mi auguro che non implichi un ulteriore rallentamento su un percorso già di per sé complesso ma che sembrava andasse verso una conclusione. Mi ...

Giornata Mondiale della Poesia : tutti gli eventi e le iniziative a Milano - Roma e Napoli : Ogni 21 marzo, primo giorno di Primavera, si celebra la Giornata Mondiale della Poesia. L’iniziativa, indetta dall'UNESCO, coinvolgerà numerosissimi luoghi di cultura in tutta Italia con letture, concerti e convegni. Tutto per ribadire il profondo valore culturale ed interculturale della parola poetica.Continua a leggere