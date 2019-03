Roma | nuova maglia 2019-2020 | foto Ecco la divisa giallorossa dell' anno prossimo

Lombardi : fermare nuovo stadio della Roma a Tor di Valle - trovare nuova locazione : Roma – Stop al nuovo stadio, trovare un nuovo sito insieme alla As Roma, Virginia Raggi non faccia finta di nulla dopo i casi Lanzalone, Marra, De Vito. È quanto ha spiegato in una intervista a ‘La Repubblica’ Roberta Lombardi, a proposito della vicenda dello stadio della Roma e degli ultimi sviluppi. Per quanto riguarda l’arresto di Marcello De Vito, “dal punto di vista umano e’ stato molto doloroso. ...

Stadio Roma - Raggi : 'Nuova due diligence dopo l'arresto di De Vito' : Roma - 'Io ho attivato un'altra due diligence, un'altra verifica sul procedimento e alla luce di quello che è accaduto [ arresto di De Vito, NdR] ne sto facendo fare un'altra'. Il Sindaco di Roma, ...

Prato - un centinaio di persone al presidio di Forza Nuova : insulti a Gad Lerner. Alla contRomanifestazione ne arrivano 3mila : Un breve corteo di un centinaio di persone dAlla stazione centrale di Prato fino a piazza del Mercato Nuovo, andata e ritorno. Un’ora di sfilata, il comizio del leader di Forza Nuova, Roberto Fiore, gli insulti a Gad Lerner. Mentre Alla contro-manifestazione in piazza Santa Maria delle Carceri c’erano oltre 3mila persone. La giornata in piazza nel centenario della fondazione dei Fasci di combattimento è scivolata via senza tensioni, ...

Italia-Cina - non solo la nuova “Via della Seta” : Energia - Tecnologia - Spazio - ecco quali sono i 29 accordi strategici firmati a Roma : 1/50 Roberto Monaldo/LaPresse ...

Di Francesco alla Fiorentina/ Calciomercato : dopo l'esonero a Roma una nuova chance : Di Francesco alla Fiorentina è un'idea che circola in queste ore e che potrebbe portare il tecnico ad avere una seconda chance dopo l'esonero a Roma.

Per Tvboy Conte è Pinocchio - Salvini e Di Maio il gatto e la volpe : la nuova opera a Roma : L'immagine di Pinocchio stretto al centro tra il gatto e la volpe è impressa nella mente di moltissime persone. Questa volta, però, i personaggi del celebre libro di Collodi hanno volti piuttosto noti: Pinocchio è il premier Giuseppe Conte, il gatto e la volpe sono i due vicepremier: Luigi Di Maio e Matteo Salvini. I tre sono ritratti sotto queste sembianze in un murale apparso nella notte a Roma. L'autore? Il solito Tvboy, ...

Tecnologia - il colosso dell’Intelligenza Artificiale Deep Blue Technology annuncia maxi investimento in Italia : nel 2020 apre nuova sede a Roma : La Via della Seta porta in Italia anche i più sofisticati sistemi cinesi di Intelligenza Artificiale. Il colosso dell’AI Deep Blue Technology ha infatti annunciato oggi l’apertura di una sede in Italia, a Roma. Nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Doria Pamphilj, Anderson Chen, fondatore e Ceo del gigante di Shangai da 3 miliardi di euro l’anno di fatturato, ha sottolineato di avere già contatti con top manager di ...

Xi arriva in Italia : patto strategico con Roma - è l'inizio di una nuova era : Un "patto strategico" insieme all'Italia: è quello che propone, con un articolo in esclusiva scritto per il Corriere della Sera, il presidente cinese Xi Jinping, che domani inizierà la sua visita di ...

Prato - autorizzata la manifestazione di Forza Nuova. Ci sarà anche la contRomanifestazione : Via libera alla manifestazione di Forza Nuova a Prato in programma sabato prossimo. Come si legge su L'Arno.it il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica di Prato, presieduto dal prefetto, ha autorizzato la manifestazione del movimento politico guidato da Roberto Fiore in programma nella città toscana il 23 marzo. Non sono stati "ravvisati motivi per non concedere l'autorizzazione", spiegano dalla prefettura, che auspica il senso di ...

Rinnovo El Shaarawy : l’attaccante pronto a firmare. La nuova Roma riparte da lui : Rinnovo EL Shaarawy, la situazione – È il capocannoniere stagionale della Roma, è il giocatore dal quale la dirigenza giallorossa vuole ripartire anche in caso di profonda rifondazione. Stephan El Shaaeawy dalle parti di Trigoria ha convinto praticamente tutti e, nonostante qualche guaio muscolare di troppo, in questa stagione si è distinto per essere regolarmente […] L'articolo Rinnovo El Shaarawy: l’attaccante pronto a firmare. La ...

Casting per la nuova edizione di Temptation Island e un video musicale da girare a Roma : Casting aperti per il noto programma televisivo dal titolo Temptation Island, in onda sulle reti Mediaset. Sono inoltre in corso le selezioni di varie ragazze per la realizzazione di un video musicale le cui riprese verranno effettuate a Roma. Temptation Island Sono attualmente in corso i Casting per prendere parte alla prossima edizione di Temptation Island, in onda sulle reti Mediaset. Possono presentare la propria candidatura singoli o coppie ...

Al via la collaborazione tra Romaest - Residenti e Retake Roma per la riqualificazione urbana di “Nuova Ponte di Nona – il Quartiere dei Parchi” : Si sta svolgendo in queste ore il primo intervento dedicato alla riqualificazione urbanadel sovrapasso pedonale Via Grappelli, porta d’ingresso di Nuova Ponte di Nona – Il Quartiere dei Parchi. Nato dalla collaborazione tra il Centro Commerciale Romaest, il Comitato di Quartiere “Nuova Ponte di Nona – il Quartiere dei Parchi”e Retake Roma, l’iniziativa partita alle 9 del mattino vede coinvolti una cinquantina tra commercianti, Residenti e ...

Roma : nuova sede Istat ubicata a Pietralata : Roma – E’ stata assegnata la realizzazione della nuova sede Istat a Pietralata. La “nuova città della statistica” sorgerà in un’area tra via dei Monti Tiburtini e via dei Durantini. L’area dove troveranno posto le attuali 8 sedi dislocate all’interno del Comune di Roma si trova accanto alla stazione della linea B Quintiliani. Il progetto della nuova sede Unificata è imposto secondo criteri di apertura e ...