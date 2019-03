Roma-Napoli | probabili formazioni | dovrebbero essere indisponibili De Rossi ed Insigne

Inter-Lazio e Roma-Napoli sono i big match della 29esima giornata di serie A : Il 29mo turno di serie A prevede due gare di notevole interesse e cioè Inter-Lazio e Roma-Napoli, entrambe importanti per quanto riguarda la qualificazione alla prossima edizione della Champions League e, dunque, la parte alta della classifica. Inter-Lazio si giocherà alle ore 20:30 del 31 marzo e sarà trasmessa da Sky, Sky Go (streaming) e, in radio, su Radio Uno Rai. ...Continua a leggere

Contro il Napoli - la Roma di Ranieri può giocare con la difesa a tre : Dzeko a rischio squalifica Domenica 31 marzo alle ore 15 si giocherà Roma-Napoli. Entrambe le squadre sono alle prese con l’emergenza infortuni. Il Corriere dello Sport, giornale molto informate sulle faccende di casa Roma, scrive che Ranieri potrebbe anche giocare con la difesa a tre (o a cinque, dipende dai punti di vista). Il tecnico di Testaccio potrebbe far giocare Santon a destra e Kolarov a sinistra con in mezzo un terzetto ...

La Roma contro il Napoli senza Under e Florenzi : Claudio Ranieri sta provando a recuperare quanti più giocatori possibile in vista della partita contro il Napoli in programma all’Olimpico domenica 31 marzo. A Trigoria il tecnico sta seguendo il lavoro differenziato di Pellegrini, Kolarov, De Rossi, Manolas, Pastore e Under. Tutti recuperabili tranne il turco che al massimo contro il Napoli potrebbe aTuttavia da martedì il tecnico confida di ritrovare in gruppo Manolas, Kolarov Pellegrini ...

Roma : Under guarito - ci prova per Napoli : Roma, 23 MAR - Dopo due mesi di stop Cengiz Under è pronto per tornare in campo. L'esterno offensivo della Roma, che il 19 gennaio si era fermato nei primi minuti della sfida col Torino per una ...

Roma - Florenzi fuori 2-3 settimane : niente Napoli : fuori col Napoli, come previsto, ma out anche contro Fiorentina e Sampdoria. La Roma perde Alessandro Florenzi per 2-3 settimane a causa del risentimento muscolare al polpaccio accusato in Nazionale . ...

Roma - le ultime in vista del big match contro il Napoli : La Roma è reduce dalla sconfitta nella gara di campionato contro la Spal, stagione altalenante per il club gallorosso che punta la qualificazione in Champions League. La squadra ha ripreso gli allenamenti in vista della difficile partita contro il Napoli, non erano presenti i calciatori impegnati con le rispettive nazionale. L’intenzione del tecnico Claudio Ranieri è quella di recuperare qualche titolare al momento fermo in ...

