Roma | lesione al polpaccio per El Shaarawy | salta Napoli e Fiorentina

Roma - El Shaarawy : lesione al polpaccio. Salta Napoli e Fiorentina : Niente Napoli e Fiorentina per Stephan El Shaarawy. L'attaccante della Roma, che ha lasciato il ritiro della Nazionale subito dopo la partita contro la Finlandia, oggi è stato sottoposto ad esami che ...

Roma - Florenzi infortunio più grave del previsto : lesione al soleo - out 2-3 settimane : Fuori col Napoli, come previsto, ma out anche contro Fiorentina e Sampdoria. La Roma perde Alessandro Florenzi per 2-3 settimane a causa del risentimento muscolare al polpaccio accusato in Nazionale. ...

Roma - Schick si ferma : lesione al flessore sinistro - salta il Porto : Proprio nel momento in cui si stava ritrovando, soprattutto come fiducia in se stesso, Patrik Schick è costretto a fermarsi. L'attaccante della Roma ha infatti riportato, dopo la partita contro il ...

Roma - lesione muscolare per Schick : ecco quanto sta fuori : È arrivato l'esito degli esami a cui si è sottoposto Patrik Schick . L'attaccante della Roma ha riportato una lesione ai flessori della coscia sinistra e, come riporta Sky Sport , sarà costretto a uno stop di almeno due settimane .

Roma - Manuel Bortuzzo non potrà più camminare : "Ha una lesione al midollo" : Non ci sono purtroppo buone notizie per Manuel Bortuzzo , giovane promessa del nuoto ferito probabilmente per errore da uno sparo , nella notte tra sabato e domenica scorsi. Il ragazzo, come ...

