Roma | il sindaco Esterino Montino | “Facciamo lo stadio a Fiumicino”

Roma - Cassazione : “Via i camion-bar davanti ai monumenti”. Raggi esulta e ringrazia anche l’ex sindaco Marino : Il Campidoglio può decidere di spostare gli ambulanti, i camion bar e gli urtisti. Così hanno stabilito le Sezioni Unite Civili della Cassazione. Una notizia che la prima cittadina Virginia Raggi fa subito sua commentandola in un tweet: “Addio camion bar e bancarelle davanti monumenti e da piazze storiche. Cassazione ha respinto ricorso ambulanti. Ringrazio mio predecessore Ignazio Marino per aver avviato iter. Avanti per il decoro e la ...

Stadio Roma - Italia Morale chiede le immediate dimissioni del Sindaco di Roma Virginia Raggi e di tutta la Giunta : “Il Cav. Mario Auriemma Segretario Nazionale Movimento Italia Morale, a seguito dell’arresto del Presidente dell’assemblea capitolina On. De Vito, braccio destro della Raggi, preso con le mani nella “marmellata” per la costruzione del nuovo Stadio della Roma a Tor di Valle, Italia Morale chiede le immediate dimissioni del Sindaco Virginia Raggi e di tutta la Giunta. Lo Stadio si fa al Colosseo col binocolo! Il ...

A Roma cancellata la scritta "Vota Garibaldi" risalente al '48. Protesta del minisindaco : "Atto grave" : C'era scritto 'Vota Garibaldi Lista n. 1', con la vernice rossa, su un muro di via Basilio Brollo, nello storico quartiere della Garbatella a Roma, dal 1948. Oggi gli uffici del decoro urbano del Campidoglio l'hanno coperta con una vernice scambiandola per una scritta vandalica. La scritta era stata anche fatta restaurare dall'allora presidente del Municipio Massimiliano Smeriglio, che denuncia l'incidente e ricorda che accanto c'era una targa ...

Roma - netturbini cancellano scritta storica "Vota Garibaldi". Sindaco perché? : Nella capitale del nostro Belpaese accade che una squadra della nettezza urbana faccia pulizia anche della memoria storica, cancellando - letteralmente - una scritta "Vota Garibaldi" che risaliva alla campagna elettorale per le elezioni del primo parlamento repubblicano, tenutesi nel lontano aprile 1948.La scritta tra l’altro era protetta da una pensilina. A denunciare lo sfregio il presidente dell’ottavo municipio Amedeo Ciaccheri con un ...

Roma - il sindaco Raggi scrive a Salvini : «Subito misure anti-barbari contro ultras e turisti incivili» : Norme specifiche per fermare tifosi violenti e turisti incivili. È quanto chiede la sindaca di Roma Virginia Raggi in una lettera al ministro dell'Interno Matteo Salvini sollecitando...

L'ex sindaco di Roma Alemanno condannato a 6 anni per corruzione : Roma, 25 feb., askanews, - I giudici della II sezione penale del Tribunale di Roma hanno condannato L'ex sindaco della Capitale Gianni Alemanno a 6 anni di reclusione per corruzione e finanziamento ...

Smog Roma - sindaco Raggi : “Dal 1° Novembre stop ai diesel Euro 3 nella ZTL Anello ferroviario” : “Dopo aver preso l’impegno, all’interno della conferenza C40, di eliminare il diesel da un’area di Roma entro il 2024, abbiamo cominciato a stilare il cronoprogramma e possiamo dire che dall’1 Novembre di quest’anno i diesel Euro 3 non potranno più circolare all’interno della Ztl Anello ferroviario dal lunedì al venerdì. La delibera verrà votata in Giunta nei prossimi giorni e anche nella nostra città ...

Tav : sindaco Vicenza - 'avanti tutta - andremo a Roma a sostenere l'opera' : Vicenza, 13 feb. (AdnKronos) - Sì alla Tav: il sindaco e presidente della Provincia di Vicenza Francesco Rucco lo ribadisce con decisione, confermando di considerare l’opera “strategica per il nostro territorio e per il collegamento veloce delle merci con l’Europa, fondamentale per una Regione che f

Mondo di mezzo - procura chiede 5 anni per l’ex sindaco di Roma Alemanno : “Condannare l’ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, a cinque anni di carcere”. È la richiesta della procura di Roma nel processo che vede imputato l’ex ministro per corruzione e finanziamento illecito in uno dei filoni dell’inchiesta sul Mondo di mezzo-Mafia Capitale. Secondo l’accusa, Alemanno, tra il 2012 e il 2014 avrebbe ricevuto oltre 220mila euro mila euro per compiere atti contrari ai doveri del suo ufficio. I soldi, in base ...