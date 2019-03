Roma | El Shaarawy ko | lesione al polpaccio | salta Napoli e Fiorentina

calciomercato

(Di martedì 26 marzo 2019) Brutte notizie in casaper quanto riguarda Stephan El, rientrato dalla Nazionale per un problema alsinistro: come riferisce Sky Sport , gli esami strumentali hanno evidenziato unadi primo grado al gemello mediale , l'esterno offensivo non sarà a disposizione per la sfida con iled è a forte rischio anche per la ...

