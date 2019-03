Roma | attesa per Papa Francesco in Campidoglio Felici di incontrarlo

Ranieri è atterrato a Roma - attesa solo l’ufficialità : E’ atterrato da pochi minuti all’aeroporto di Ciampino il neo tecnico della Roma Claudio Ranieri. Manca ancora l’ufficialità, ma è ovviamente l’ex allenatore del Fulham il nuovo condottiero della panchina giallorossa. Dopo la rivoluzione di queste ore (esonero Di Francesco e rescissione Monchi) nella capitale si cerca di ripartire con l’uomo che ha compiuto la fantastica impresa col Leicester e che riparte ...

Roma - Di Francesco in attesa di giudizio : intanto allena : UIn attesa di giudizio. D Francesco è in campo, aspetta e allena. Anche il staff tecnico è regolarmente a lavoro . Dopo l'eliminazione dalla Champions League, e le voci di un possibile esonero di ...

Roma : Di Francesco chiuso nel silenzio - Donadoni e Ranieri in attesa : Dal nostro inviato Di Francesco è da solo, al buio dietro il vetro oscurato. Sguardo fisso nel vuoto, seduto sul pullman della Roma, in prima fila dietro all'autista. Aspetta di sapere se potrà ...

Roma - Dzeko : "Con il Porto non dobbiamo restare in attesa" : Questa sera la Roma giocherà una gara molto importante per il futuro della sua stagione. Agli ottavi di finale di Champions League contro il Porto i giallorossi ci arrivano con un risultato positivo, ...

Roma : Paulo Sousa - Panucci e Donadoni in attesa : E in questo caso la qualificazione ai quarti di Champions e l'agognato quarto posto in campionato, fanno tutta la differenza del mondo. Sono diversi i calciatori che attendono una chiamata: Zaniolo, ...

Roma e Di Francesco - i tre giorni per dirsi addio : Sousa o Donadoni in lista d'attesa : 'Aspettiamo mercoledì'. È quanto trapela off record dall'incontro andato in scena sabato sera, nel post-derby, tra la dirigenza giallorossa, Baldissoni, Monchi, Balzaretti, Fienga, Massara e Totti,. ...

Maltempo Roma : 130 interventi dei vigili del fuoco in 10 ore - 250 in attesa : Prosegue senza sosta il lavoro dei vigili del fuoco dopo l’andata di forte vento e Maltempo su Roma: 130 gli interventi già effettuati dalle 8 alle 18, mentre 250 sono in attesa. A causa dei forti venti è stato necessario l’intervento di autogru sugli alberi di Via Ercole Narrata, Via Trebazia 3 e Via Appia Antica dal civico 226 al civico 230, con transito vietato. L’80% delle richieste di aiuto è legata a caduta alberi, rami, ...

Attesa per la notte degli Oscar : dominano le nomination 'Roma' e 'La Favorita' : Gli Oscar si avvicinano, gli abiti per il red carpet sono stati scelti e le statuette dorate sono state lucidate: tutto pronto per la domenica più Attesa dell'anno nel mondo del cinema . Potrebbe ...

XXV Maratona Internazionale di Roma : Acea title sponsor della corsa più attesa dell’anno : La XXV Maratona Internazionale di Roma, in programma il 7 aprile 2019, si arricchisce di un partner prestigioso, Acea, che

Maratona di Roma - presentata la partnership con Acea. Attesa per l'esito del bando pubblico : Presenti oltre alla presidente di Acea Michaela Castelli, anche la Sindaca di Roma Virginia Raggi, il presidente della Fidal Alfio Giomi, l'assessore allo sport Daniele Frongia e il coordinatore ...

Roma : il 2 aprile attesa udienza preliminare processo su stadio Roma : Roma – Il prossimo 2 aprile, davanti al gup di Roma, Costantino De Robbio, si svolgera’ l’udienza preliminare del procedimento legato all’indagine sul nuovo stadio della Roma. Quindici le persone per le quali la Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio, in particolare l’imprenditore Luca Parnasi, il consigliere regionale di Fi ed ex vicepresidente della Pisana, Adriano Palozzi, l’ex assessore regionale ...

Che fine hanno fatto i marò? Latorre in servizio a Roma - Girone a Bari in attesa del verdetto dell’Aia : Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, i due marò impegnati in una missione di protezione della nave mercantile italiana Enrica Lexie, furono accusati di aver ucciso il 15 febbraio 2012 due pescatori indiani, scambiati per pirati, al largo della costa del Kerala, nel sud dell’India. Dopo sette anni la vicenda non si è ancora conclusa. A luglio di quest’anno è atteso il verdetto della Corte permanente di arbitrato dell'Aia, che dovrà stabilire ...

Roma - Monchi adesso deve lavorare sui rinnovi : i giocatori in attesa : Roma Monchi – Dopo il periodo difficile che si sta attraversando in casa Roma, ieri è finalmente arrivata una buona notizia: lo stadio si farà. Come da previsione, questa notizia è servita a scaldare un pò gli animi giallorossi, ma adesso Monchi ha altre cose a cui pensare e, oltre a sperare che i risultati […] L'articolo Roma, Monchi adesso deve lavorare sui rinnovi: i giocatori in attesa proviene da Serie A News Calcio - Notizie in ...

Torna il campionato di Serie A : attesa per Roma-Milan - Juve di scena all'Allianz Stadium : Oggi Torna il campionato di Serie A: si prospetta una giornata interessante soprattutto per via di un importante scontro diretto valevole per le posizioni Champions League Roma-Milan. Il big match di giornata vedrà opposto un Milan fresco semifinalista a sorpresa della Coppa Italia, e la Roma di Di Francesco a rischio esonero dopo la figuraccia clamorosa contro la Fiorentina vittoriosa 7-1. I giallorossi sono contestatissimi dai tifosi ed oggi ...