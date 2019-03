Rogo a Genova | sfollati e scuole chiuse

Incendi : un Rogo al giorno nel 2019. Record a Genova con piogge dimezzate - caldo e vento forte : Per effetto del caldo e della siccità è divampato in Italia un Incendi o al giorno dall’inizio nel 2019 in cui si contano ben 87 roghi dall’inizio dell’anno con 2426 ettari bruciati, contro gli appena 4 roghi dello stesso periodo del 2018 e 26 ettari E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti su dati Effis che evidenzia il drammatico Record in riferimento occasione all’inferno di fuoco alimentato dal forte vento che ha devastato le alture ...

Genova - vasto Rogo su alture di Cogoleto : 4.12 Uno vasto incendio,alimentato da raffiche di vento da oltre 100 km/h, sta bruciando le alture di Cogoleto, nel ponente di Genova,in località Capieso. Di notte e con le violente raffiche di vento, non si possono usare aerei o elicotteri, per questo è piu difficile contenere le fiamme che minacciano le case di Capieso: per questo si stanno evacuando le famiglie residenti. In A10 chiuso il tratto tra Arenzano e l'inizio della complanare di ...