Riverdale | da stasera la terza stagione con l’addio a Luke Perry

davidemaggio

(Di martedì 26 marzo 2019)Tutto pronto per il ritorno di. Ladel teen drama ideato da Roberto Aguirre-Sacasa e ospitato dall’americana The CW, sbarca in Italia. Da questa sera – infatti – il terzo ‘atto’ della serie andrà in onda su Premium Stories, a partire dalle 21.10 (da domani disponibile in streaming su Infinity).La serie, basata sui fumetti Archie Comics, ha saputo in questi anni conquistare l’attenzione mediatica e la fiducia di una vasta fetta di telespettatori, riuscendo a vincere 22 premi, tra cui 16 Teen Choice Award.Un successo costellato però anche da un grande momento di dolore. Il 4 marzo scorso la morte di– interprete di Fred Andrews, il padre del protagonista Archie – sopraggiunta durante la lavorazione della serie, ha sconvolto e destabilizzato l’intero gruppo di lavoro, spingendo la ...

dituttounpop : Stasera su @PremiumStories debutta #Riverdale con la terza stagione inedita. L'episodio, uno a settimana ogni marte… - baealik : Allora io stasera vado a vedermi ' A un metro da te' e quindi non posso stare dietro a tutti i remake di skam e non… - peppe844 : RT @beebaurie: per un attimo ho pensato che il mostro della puntata di supernatural che ci sarà stasera fosse il gargoyle king di riverdale… -