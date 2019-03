Riverdale 3X01 | trama | anticipazioni | promo | spoiler | streaming

cubemagazine

(Di martedì 26 marzo 2019) La premiere di stagione diLabor Day va in onda su Premium Stories martedì 26 marzo 2019. Ecco di seguito. ATTENZIONE: l’articolo contiene. TUTTO SU #Il nuovo episodio di3×01 si intitola Labor Day, riferito alla celebre festa del lavoro americana. In italiano il titolo è L’ultimo giorno d’estate. La breve sinossi rilasciata dall’emittente americana rivela qualche anticipazione sulla. Mentre la giuria comincia a deliberare durante il suo processo per omicidio, Archie fa un richiesta sorprendente su come passare gli ultimi giorni dell’estate. Betty è costretta ad affrontare i suoi problemi dopo un acceso scontro con Alice e Polly, che nasconde dei segreti oscuri. Veronica supplica Hiram di intervenire e aiutare ...

