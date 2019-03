Ritiro Conor McGregor | è l’ennesima trovata di marketing? Ecco cosa c’è dietro l’addio

sportfair

(Di martedì 26 marzo 2019)spiazza tutti con l’annuncio del suo, ma i tempi e i modi non convincono: potrebbe essere solodiper generare hype per il suo ritorno nella gabbia Poche righe su Twitter, quello che lui stesso ha definito “un annuncio veloce”:si è appena ritirato dalle MMA. Messaggio rapido e diretto, senza troppi complimenti: come uno dei suoi pugni, quelli che non vedi arrivare, ma ti rendi conto che fanno davvero male dopo che hai riaperto gli occhi per vederlo saltellare beffardo e vincente.LaPresseDobbiamo davvero parlare dial passato, come un ex performer? Stando alle sue parole sì. Il fighter più popolare di sempre, il volto delle MMA e della UFC, a breve si unirà alla ‘lista dei colleghi ritirati’, augurando il meglio a chi è ancora in attività. Il diavolo irlandese, maestro di trash talking e ...

