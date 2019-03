Risultati Nba | Nurkic crack | shock a Portland Thunder | la crisi continua

NBA 2019 - i Risultati della notte (26 marzo) : Portland vince ma perde Nurkic - Orlando domina con Philadelphia. Booker fa 59 - ma vince Utah : Sono quattro le partite della notte NBA. Sfida entusiasmante tra Portland e Brooklyn, che si decide solamente dopo due tempi supplementari. Alla fine vincono i Trail Blazers, che ottengono la loro quarta vittoria consecutiva, superando i Nets per 148-144. Per Portland chiudono in doppia doppia sia Jusuf Nurkic (32 punti e 16 rimbalzi) sia Damian Lillard (31 punti e 12 assist), ma fondamentale anche il contributo dalla panchina di Seth Curry con ...

NBA 2019 - i Risultati della notte (26 marzo) : Portland vince ma perde Nurkic - Orlando domina con Philadelphia. Booker fa 59 - ma vince Utah : Sono quattro le partite della notte NBA. Sfida entusiasmante tra Portland e Brooklyn, che si è decisa solamente dopo due tempi supplementari. Alla fine vincono i Trail Blazers, che ottengono la loro quarta vittoria consecutiva, superando i Nets per 148-144. Per Portland chiudono in doppia doppia sia Jusuf Nurkic (32 punti e 16 rimbalzi) sia Damian Lillard (31 punti e 12 assist), ma fondamentale anche il contributo dalla panchina di Seth Curry ...

NBA 2019 - i Risultati della notte (26 marzo) : Portland vince al supplementare - Orlando domina con Philadelphia. Booker ne segna 59 - ma non basta : Sono quattro le partite della notte NBA. Sfida entusiasmante tra Portland e Brooklyn, che si è decisa solamente dopo due tempi supplementari. Alla fine fanno festa i Trail Blazers, che ottengono la loro quarta vittoria consecutiva, superando i Nets per 148-144. Per Portland chiudono in doppia doppia sia Jusuf Nurkic (32 punti e 16 rimbalzi) sia Damian Lillard (31 punti e 12 assist), ma fondamentale anche il contributo dalla panchina di Seth ...

Risultati Nba : sconfitta rocambolesca per Toronto - sussulto LeBron - vittorie per Rockets e Warriors : NBA, LeBron James trascina i suoi con una bella tripla doppia al successo su Sacramento, tra Toronto e Charlotte succede di tutto Notte americana ricca di gare NBA. Dei due “anticipi” ad orario italiano abbiamo già parlato ieri sera, con Clippers e Bucks vittoriosi rispettivamente contro Knicks e Cleveland. Da segnalare durante la lunga serata diversi Risultati davvero importanti, a partire dal tracollo di Denver contro ...

NBA - Risultati della notte : buzzer beater da metà campo di Jeremy Lamb - Warriors primi : Toronto Raptors-Charlotte Hornets 114-115 Nel primo weekend della March Madness, la giocata più assurda non è arrivata nel Torneo della NCAA ma bensì dal Canada, e il protagonista è Jeremy Lamb. La ...

NBA 2019 - i Risultati della notte (25 marzo) : LA Clippers e San Antonio - acuti playoff! Successi per Milwaukee - Golden State e Indiana : Diversi risultati importanti nelle otto partite in programma in questa notte NBA. Vittorie fondamentali per Los Angeles Clippers e San Antonio Spurs, che aumentano il margine rispetto alle inseguitrici e compiono un deciso passo avanti in ottica playoff. Golden State e Milwaukee si dimostrano le due squadre più attrezzate delle rispettive divisioni, mentre Indiana demolisce Denver nella sfida più attesa della serata. Prosegue con un successo sul ...

NBA 2019 - i Risultati della notte (23 marzo) : Doncic illumina contro Golden State - sconfitte per Philadelphia e Boston : Sono otto le partite della notte NBA. Benvenuti ancora una volta al “Luka Doncic Show”. Ennesima prestazione fantastica dello sloveno, che questa volta trascina i suoi Dallas Mavericks alla vittoria contro i campioni in carica dei Golden State Warriors. Un successo nettissimo per 126-91, maturato già dopo un primo quarto da 37-22 e con gli ospiti avanti all’intervallo addirittura per 74-46. Doncic domina la scena, chiudendo in ...

NBA - Risultati della notte : OKC rinasce a Toronto - Denver aggancia il primo posto a Ovest : Toronto Raptors-Oklahoma City Thunder 109-116 Gli Oklahoma City Thunder avevano disperatamente bisogno di una vittoria di prestigio in grado di risollevare un morale precipitato nelle ultime settimane.

NBA 2019 - i Risultati della notte (23 marzo). James Harden mostruoso - 61 punti! Rockets battono Spurs (Belinelli 11) - 24 di Gallinari trascinano i Clippers : Sette le partite NBA della notte, ma di tutto ciò che s’è visto sui parquet d’America resta un unico, indiscusso protagonista, la cui barba ha ormai chiara fama dentro e fuori dalla massima lega professionistica americana. James Harden, non contento dell’infinita serie di primati della stagione, si regala per la seconda volta il career high a quota 61 punti nella vittoria degli Houston Rockets per 111-105 sui San Antonio Spurs: ...

Risultati Nba – Cousins trascina gli Warriors : vittorie per Nuggets e Hornets : DeMarcus Cousins firma la vittoria degli Warriors sui Pacers, successi per Nuggets e Hornets: i Risultati dei match della notte NBA In una serata in cui Curry e Durant non vanno oltre i 15 punti, ci pensa DeMarcus Cousins a trascinare i Golden State Warriors al successo. ‘Boogie’ si abbatte sui Pacers con 19 punti, 4 assist e 11 rimbalzi, dimostrandosi ancora una volta decisivo. Warrios che mantengono la testa della Conference ma che ...