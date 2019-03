Risotto ai gamberi al profumo di limone

cosacucino.myblog

(Di martedì 26 marzo 2019) RISO CONALDIINGREDIENTI: 360 gr di riso, 300 gr difreschi, scorza di ungrattugiata, pepe nero macinato fresco, aglio, prezzemolo, olio extravergine d’olivaPREPARAZIONE:Tenete da parte 8per la finitura dei piatti.Eliminate il guscio e il filo nero intestinale dagli altri.Mettete il riso a cuocere in acqua bollente salata, e quando mancheranno pochi minuti alla fine della cottura saltate in padella i, compresi quelli col guscio, con olio, aglio e prezzemolo tritati.Levate quelli col guscio e mettete in padella il riso, aggiustate di sale, pepate e fatela saltare per uno o due minuti ancora.Finite con un giro di olio crudo, mescolate con cura e impiattate.Su ogni piatto disponete duee un’abbondante grattugiata di scorza difresca.

MiggyLovesFood : RT @CucinaBenedetta: Risotto al profumo di gamberi e carciofi Un risotto semplice ma buonissimo e profumato di gamberi - gabriellalomazz : RT CucinaBenedetta: Risotto al profumo di gamberi e carciofi Un risotto semplice ma buonissimo e profumato di gambe… - chiaram11052755 : RT @CucinaBenedetta: Risotto al profumo di gamberi e carciofi Un risotto semplice ma buonissimo e profumato di gamberi -