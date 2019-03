Rinnovo Kean | Raiola avvisa la Juventus | “Tutto fermo Era fatta col Milan”

Juventus - Raiola spaventa il club bianconero : “il Rinnovo di Kean? Siamo fermi - dovevo portarlo al Milan ma…” : Il procuratore dell’attaccante azzurro ha parlato del futuro, sottolineando come il rinnovo con la Juve non sia così scontato Moise Kean è senza dubbio il ragazzo del momento, considerando il gol messo a segno con la Nazionale Italiana nel match di qualificazione ad Euro 2020 contro la Finlandia. AFP/LaPresse Un futuro roseo, che potrebbe però non essere con la Juventus, almeno stando alle dichiarazioni del suo manager Mino Raiola. ...

