Riforma fiscale AVS | lanciata la campagna per il sì

'L'economia italiana corre rischi concreti. Si faccia una vera Riforma fiscale' : I margini di manovra, "stretti" come li ha sempre definiti l'ex ministro dell'Economia, sono stati sostanzialmente ben utilizzati ma, ha spiegato il governatore, anziché optare per il renziano bonus ...

Ignazio Visco : "Economia italiana a rischio. Si faccia una vera Riforma fiscale" : L'economia italiana corre oggi "rischi concreti". Ad appena 24 ore di distanza dalla presa di posizione della Bce è ora il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, a lanciare ancora una volta l'allarme. A preoccupare è l'assenza di crescita, l'arretratezza competitiva del Paese, ma anche la tenuta dei conti pubblici tanto che, di fronte al rallentamento del Pil ormai sotto gli occhi di tutti, c'è da chiedersi se la ...

Amazon non pagherà nulla di tasse per il 2018. È polemica sulla Riforma fiscale di Trump : ..., chiamandolo "Jeff Bozo" e minacciandolo di far partire una procedura antitrust, da quando Trump è arrivato alla Casa Bianca, Bezos è diventato l'uomo più ricco del mondo con un patrimonio valutato ...

Amazon non paga tasse sui profitti record del 2018 : è polemica sulla Riforma fiscale di Trump : Non solo Jeff Bezos è diventato l'uomo più ricco del mondo e il suo impero sta per estendersi con una nuova sede in Virginia , erano due ma, causa proteste da parte di autorità locali, ha dovuto ...

PS - sì a Riforma fiscale e finanziamento dell'AVS : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

I passi verso una controRiforma fiscale : I pentaleghisti al governo sembra facciano a gara nello sfondare il muro del ridicolo, lanciando a destra e a manca valutazioni, meglio sarebbe dire tweet, del tutto inattendibili sullo stato di salute del nostro Paese.Una simile sfacciataggine comunicativa costituisce l'altra faccia della medaglia dell'economia della promessa, dove il presente è bigio ma un'alba rosea sarebbe dietro l'angolo (vedi l'ultima intervista di Conte alla ...

Giovani socialisti : no a Riforma fiscale e sì a legge armi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Le ragioni di una "grande Riforma fiscale" evocata da Visco : Mentre nel frattempo il mondo e, quindi, l'economia di ciascun Paese cambiava a ritmo impressionante. Scompariva l'illusione del socialismo realizzato, le cui suggestioni avevano ispirato economisti ...

Usa - Riforma fiscale : nessun grande impatto per le aziende : E' stato pubblicato in data odierna, 28 gennaio, il report a cura della National Association of Business Economics , in cui vengono mostrati i feedback reali derivanti dalla riduzione di tasse alle ...

Visco - a Italia serve Riforma fiscale : Secondo il governatore inoltre "l'Italia ha una difficoltà di crescita soprattutto sul piano ciclico, sul piano dell'economia reale" e per questo bisogna mantenendo la politica monetaria ...