Renzi diserta la prima Direzione PD di Zingaretti e lancia la Leopolda 10 e una nuova

(Di martedì 26 marzo 2019)La relazione del neo-segretario Nicolanella suaPD è passata oggi quasi all'unanimità, con la sola astensione della mozione Roberto Giachetti, che in qualche modo fa capo a Matteo. Proprio ieri, infatti, Anna Ascani, vicepresidente del partito e alleata di Giachetti (si erano presentati in ticket allerie), aveva fatto notare come senzail partito abbia perso sette regioni.E proprio l'ex Premier è stato il grande assente dellaPD di oggi, alla quale non si è presentato perché è impegnato all'estero in alcune conferenze. Stamattina, però, ha puntualmente pubblicato la sua e-news nella quale non ha fatto praticamente alcun accenno al PD, ma ha scritto di altri argomenti che gli stanno a cuore, come lo ius soli e la vicenda del 13enne Ramy (che oggi ha avuto il sì anche di Salvini per la cittadinanza), la Brexit, l'educazione, ...

