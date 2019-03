Più Off The Records di così non si può - Renato Zero ospite di Francesco De Gregori rilegge Il Carrozzone e La donna cannone (video) : Renato Zero ospite di Francesco De Gregori interpreta al massimo lo spirito di Off The Records e si presenta sul palco del Teatro Garbatella per uno show senza precedenti, nel quale i due artisti hanno dimostrato quale sia il vero valore della musica italiana, portando in scena Il Carrozzone e La donna cannone. L'incontro al Teatro Garbatella di Roma ha rappresentato l'ennesima tappa di un'amicizia che dura ormai da decenni, con ...

Ultimo cita Renato Zero e invita a credere nel Sogno ovvero come metabolizzare le fregature con filosofia : Ultimo cita Renato Zero e lo fa con stile, grande stile. Non Triangolo, né Mi vendo o I migliori anni della nostra vita: ma Vola Alto. E dillo che sei sorcino pure tu, Niccolò Moriconi, che i biglietti per la tribuna disagio non sono ancora finiti. Qualcosa mi ha sempre suggerito che Ultimo fosse una creatura zeriana, a cominciare dal nome d'arte che si è scelto. Ed è per questo che non è capace di digerire le ingiustizie, che manda a cagare ...

Renato Zero : figlio - età e canzoni. La carriera dell’artista : Renato Zero: figlio, età e canzoni. La carriera dell’artista carriera Renato Zero e figlio, la vita privata Renato Fiacchini, in arte Renato Zero, sono più di 50 anni che emoziona il pubblico italiano con le sue canzoni. L’eclettico cantante è considerato da molti il prototipo dell’artista completo. Showman, cantautore, ballerino, l’elenco delle sue capacità è lunghissimo. Il cantante dalle doti istrioniche è riuscito ad imporsi nel mondo ...

ESCLUSIVA all'attore Marco Stabile : "Che emozione lavorare con Renato Zero! Chiara Noschese artista completa" : Insomma quello che dovremmo fare tutti mentre cerchiamo il nostro posto nel mondo. Spero di tornare a interpretare questo personaggio, davvero! Chi è stato a tuo parere il più grande artista teatrale ...

Serena Rossi - Io sono Mia : amare parole su Ivano Fossati e Renato Zero : “Io sono Mia”, parla Serena Rossi: le amare parole su Ivano Fossati e Renato Zero che non hanno voluto prendere parte al racconto su Mia Martini 7 milioni e 727 mila spettatori che tradotti in share significa 31% . sono questi i numeri monster del film Io sono Mia, andato in onda su Rai 1 […] L'articolo Serena Rossi, Io sono Mia: amare parole su Ivano Fossati e Renato Zero proviene da Gossip e Tv.

Io sono Mia - Ivano Fossati e Renato Zero hanno chiesto di non essere citati nella serie su Mia Martini : Renato Zero e Ivano Fossati, due persone che sono state importantissime nella vita di Mia Martini si sono rifiutate di essere nominate nel film della Rai Io sono Mia . Lo rivela Fan Page , che scrive: ...

Io sono Mia - Ivano Fossati e Renato Zero hanno chiesto di non essere citati nella serie su Mia Martini : Renato Zero e Ivano Fossati, due persone che sono state importantissime nella vita di Mia Martini si sono rifiutate di essere nominate nel film della Rai Io sono Mia. Lo rivela Fan Page, che scrive: “Il personaggio di Anthony è ispirato a Renato Zero, il quale non ha voluto essere menzionato ufficia

Io sono Mia : assenti Ivano Fossati e Renato Zero. Serena Rossi : ‘Ce lo hanno imposto’ : hanno voluto bene a Mia Martini, le sono stati vicino per anni e la ricordano tuttora con immenso affetto ma non hanno voluto esser parte della fiction in cui Serena Rossi ha prestato le sue fattezze alla grande cantante di Bagnara Calabra: Renato Zero e Ivano Fossati, fondamentali cantautori della storia della musica italiana, hanno chiesto e ottenuto di non essere citati in Io sono Mia, il film tv che ha ripercorso la vita e la carriera della ...

