Real Madrid torna alla carica per Pjanic

Mercato Real Madrid - si torna alla carica per Pjanic : Il regista juventino, Miralem Pjanic, ha sempre affascinato l’allenatore Zidane, da poco tornato sulla panchina dei Blancos. Il Madrid potrebbe tentare l’assalto in estate, secondo quanto emerge dai quotidiani spagnoli. Il bosniaco potrebbe essere sacrificato per arrivare a qualche obiettivo di livello e il Real lo accoglierebbe a braccia aperte viste le non scontate permanenze di Kroos, Casemiro e Modric. Scarica GRATIS L’APP ...

Real Madrid scatenato - pronta una super offerta per Mbappè : cifre astronomiche : Real Madrid pazzo di Mbappè tanto da preparare un assalto per l’estate a suon di milioni: il PSG è sotto attacco Il Real Madrid deve rispondere dopo un’annata pessima sotto la guida dapprima di Lopetegui e Solari, adesso di Zinedine Zidane tornato alla base dopo mesi di stop. Per farlo il presidente Florentino Perez ha una sola arma, il calciomercato, arma poco utilizzata nella passata stagione quando c’era da sostituire ...

Calciomercato Chelsea - Kanté allontana il Real Madrid : 'Nemmeno se mi chiama Zidane' : Tanto timido e discreto fuori dal campo quanto estremamente deciso in partita, ma non solo. Parliamo di N'Golo Kanté , mediano francese che fa dell'intensità l'arma in più del suo repertorio: uomo ...

Mbappè Real Madrid - Florentino Perez prepara 280 milioni per l’affare : MBAPPE’ Real Madrid – Duecentottanta milioni di euro. A tanto ammonta, secondo quanto scrive France Football, la cifra che il Real Madrid offrirà al Paris Saint Germain per Kylian Mbappé nel mercato estivo. Mbappè Real Madrid, Zidane si è messo in moto Zinedine Zidane, da poco tornato sulla panchina dei ‘Galacticos’, ha scelto l’attaccante del […] L'articolo Mbappè Real Madrid, Florentino Perez prepara 280 ...

Real Madrid-Kante - il francese : “Anche se mi chiamasse Zidane…” : Real MADRID KANTE – Da qualche mese non è più un mistero, Kante, centrocampista del Chelsea e della Nazionale francese, è un obiettivo del Real Madrid. Zinedine Zidane, tecnico dei blancos, da quando è ritornato sulla panchina del club spagnolo ha fatto diversi nomi a Florentino Perez per la prossima stagione, e uno di questi […] L'articolo Real Madrid-Kante, il francese: “Anche se mi chiamasse Zidane…” proviene da ...

Mercato Juventus - dalla Spagna : tra Pogba ed il Real Madrid ci sono i bianconeri : Mercato Juventus – La stagione della Juventus può essere considerata importante, scudetto praticamente ipotecato e pass staccato per i quarti di finale, attesa per il doppio confronto contro l’Ajax. Nel frattempo la dirigenza bianconera pensa anche al Mercato per la prossima stagione, importanti novità arrivano direttamente dalla Spagna. “La Juventus è un ostacolo fra il Real Madrid e Pogba”, scrive il quotidiano ...