Real Madrid scatenato | pronta una super offerta per Mbappè | cifre astronomiche

sportfair

(Di martedì 26 marzo 2019)pazzo ditanto da preparare un assalto per l’estate a suon di milioni: il PSG è sotto attacco Ildeve rispondere dopo un’annata pessima sotto la guida dapprima di Lopetegui e Solari, adesso di Zinedine Zidane tornato alla base dopo mesi di stop. Per farlo il presidente Florentino Perez ha una sola arma, il calciomercato, arma poco utilizzata nella passata stagione quando c’era da sostituire Cristiano Ronaldo. Ebbene, secondo France Football il clubista sarebbe in procinto di iniziare l’assalto al francese, attualmente in forza al PSG. L’idea delle merengues è quella di far leva sui recenti flop dei parigini in Europa, offrendo anche un campionato più competitivo come la Liga ed un contratto da record. Questo per quanto concerne, ma ovviamente c’è da convincere anche il club parigino ed a tal ...

Sport_Mediaset : #OlgheBalliu fa 198 palleggi con la palla da tennis a 13 anni: il #Real Madrid lo vuole. Il ragazzino gioca nelle… - tancredipalmeri : BOMBA! Dybala ha rifiutato l’Inter! Attende l’offerta del Manchester United. Tutti i dettagli ?? - tancredipalmeri : Non c’è un tifoso di Juventus, Napoli, Real Madrid, (soprattutto Juventus) per citare le squadre finora con provato… -