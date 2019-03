Ravenna, dopo una lite sale in auto e investe la suocera: arrestato per tentato omicidio (Di martedì 26 marzo 2019) L'uomo di 37 anni pare avesse litigato con la 57enne per questioni legate all'affido del figlioletto. Durante il parapiglia ha cercato di portare via il piccolo ma ha trovato l'opposizione di nonna e madre del bambino. Infine l'investimento a marcia indietro e la fuga conclusa solo con l'arresto.



