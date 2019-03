Rapporto globale sulle crisi alimentari 2019 | il 2 Aprile un evento ad alto livello sulla

meteoweb.eu

(Di martedì 26 marzo 2019) Gli ultimi dati su quante persone nel mondo soffrono di fame acuta saranno resi noti martedì 2a Bruxelles, al lancio dell’edizione di quest’anno delIlmette insieme dati e analisi, regionali e nazionali, per presentare l’ultimo quadrosull’insicurezza alimentare e nutrizionale acuta, le sue tendenze ed i fattori determinanti. Si tratta di un’importante pubblicazioneche fornisce agli operatori umanitari e agli addetti allo sviluppo informazioni essenziali per la loro programmazione e per le politiche e le decisioni in merito ai finanziamenti.Ilsarà presentato nel corso della sessione di apertura dell’addi due giorni dal titolo “Cibo e agricoltura in tempi di” ospitato dalla Commissione europea a nome della Rete ...

