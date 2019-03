Quote Italia-Liechtenstein | i pronostici del match di qualificazione a Euro 2020

L’Italia torna in pista con il secondo match valido per gli Europei : William Hill schiera le proprie Quote : Al via la seconda giornata di incontri del gruppo J per la qualificazione ai prossimi Europei del 2020. L’Italia, dopo la brillante prestazione di sabato sera contro la Finlandia, si prepara ad ospitare il Liechtenstein. Gli azzurri, di casa allo stadio Tardini di Parma, partono favoriti sulla lavagna di William Hill, con una quota rasoterra dal valore 1. Il match si preannuncia tosto invece per gli avversari che, complice la sconfitta per ...

Pronostici Italia-Liechtenstein - le Quote di Sisal Matchpoint : Dopo l’esordio vittorioso contro la Finlandia, l’Italia di Mancini affronta ora il Liechtenstein per la seconda tappa del cammino verso Euro 2020. La nazionale del piccolo principato è l’estrema outsider del Gruppo J e non dovrebbe impensierire gli Azzurri, nettamente favoriti dai bookmaker di Sisal Matchpoint. La seconda vittoria dell’Italia è infatti a un rasoterra 1.01, si sale addirittura a 50.25 per l’impresa ospite, difficile anche ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : le Quote dei book-makers per le scommesse. Italia favorita contro la Finlandia : Nel weekend di sosta del campionato di Calcio di Serie A, fari puntati sulle Qualificazioni agli Europei 2020, competizione con un format itinerante che riguarderà 12 diversi Paesi. Il match inaugurale si terrà in Italia, allo Stadio Olimpico di Roma, mentre la finalissima si disputerà nella suggestiva e storica cornice di Wembley. Ma prima di pensare alla fase finale è opportuno concentrarsi su chi si conquisterà sul campo il pass. Sabato 23 ...

Qualificazioni Euro 2020 - le Quote di Sisal Matchpoint per Italia-Finlandia : L’Italia del nuovo corso di Mancini comincia il cammino verso Euro 2020, l’esordio è con la Finlandia e l’obiettivo è iniziare subito con una vittoria. Gli Azzurri si presentano al match con 4 risultati utili consecutivi nelle ultime 4 sfide e anche la tradizione sorride all’Italia, contro i nordici infatti non ha mai perso. La squadra di Mancini è nettamente favorita dai bookmaker di Sisal Matchpoint che piazzano la vittoria azzurra a un ...

Qualificazioni Europei 2020 – Scende in campo l’Italia : ecco le Quote di William Hill : Primo appuntamento del 2019 per la nazionale italiana, pronta a Scendere in campo con i pronostici di William Hill. Grande ritorno per Fabio Quagliarella: 3.60 la quota come Primo Marcatore Prima partita del 2019 per la nazionale di Mancini: in palio c’è la qualificazione ai prossimi Europei del 2020. La giovane formazione azzurra cercherà di centrare l’obiettivo di piazzarsi tra le prime due squadre del girone J per approdare alla fase ...

Probabili formazioni Italia Austria U21/ Quote - occhi puntati su Alex Meret : Probabili formazioni Italia Austria U21: Quote, le scelte di Di Biagio e Gregoritsch su moduli e titolari per la partita amichevole di oggi a Trieste.

Coppa Italia - l’Atalanta “schizza” nelle Quote dopo il pari ricco di reti a Firenze : Coppa Italia, l’Atalanta è la grande favorita per l’approdo in finale secondo i quotisti dopo il pari di ieri con la Fiorentina Atalanta con un piede in finale di Coppa Italia. La squadra di Gasperini, assieme alla Fiorentina, ieri sera è stata protagonista di una spettacolare semifinale di andata: il 3-3 del Franchi, però, avvantaggia nettamente i nerazzurri in vista del match di ritorno, in calendario ad aprile a Bergamo. Sul ...

Fiorentina-Atalanta - le Quote della semifinale d'andata di Coppa Italia : Le formazioni allenate da Pioli e Gasperini scendono in campo mercoledì 27 febbraio alle 21 per la gara di andata della semifinale di Coppa Italia. La Fiorentina, sei volte vincitrice del trofeo, non ...

Semifinali Coppa Italia – Resiste il fattore campo? Le Quote di William Hill per Lazio-Milan e Fiorentina-Atalanta : Semifinali di Coppa Italia: al via le gare di andata scandite dalle quote di William Hill: favorite le squadre di casa, con il successo di Lazio e Fiorentina bancato rispettivamente a 2.55 e 2.50; da non sottovalutare, però, Milan (2.75) e Atalanta (2.70) Al via le partite di andata delle Semifinali di Coppa Italia, che martedì e mercoledì decideranno quali formazioni passeranno in vantaggio nella corsa alla vittoria del torneo. Per ...

Semifinali di Coppa Italia : al via le gare di andata scandite dalle Quote di William Hill : Si parte martedì sera con l’incontro tra Lazio e Milan. In termini di quote, le due formazioni si posizionano a poca distanza l’una dall’altra: il match si preannuncia quindi avvincente, con possibili colpi di scena che renderebbero lo show ancora più entusiasmante. I biancocelesti arrivano all’incontro con l’infermeria piena e Inzaghi dovrà fare di necessità virtù per cercare di contrastare un Milan che invece è in grande spolvero. La ...