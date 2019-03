Quale sarà la fine di Clementine? Disponibile Take Us Back | l' episodio finale di The

eurogamer

(Di martedì 26 marzo 2019) Il quarto ed ultimodi The Walking Dead: The Final Season, intitolatoUs, è oraper PC (nello Store Epic Games), Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One.Ecco il comunicato ufficiale:Dopo anni passati in strada, lottando tra la vita e la morte, una scuola isolata potrebbe finalmente diventare la nuova casa diin THE WALKING DEAD: THE FINAL SEASON.è diventata un leader prendendosi cura di AJ, un ragazzino orfano che è diventato quello che resta della sua famiglia. A seguito di un piano esplosivo per salvare i suoi amici,deve ora guidare i ragazzini abbandonati dritti a casa. Un branco di zombie e la mente incasinata di AJ intralceranno il loro cammino.davvero la salvatrice di cui hanno bisogno?Leggi altro...

