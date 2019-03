Prospettive di sviluppo delle fonti rinnovabili in Sicilia | le imprese incontrano le

meteoweb.eu

(Di martedì 26 marzo 2019) Arriva inil roadshow “Le opportunità dinel settore elettrico – Incontri con il territorio” organizzato da Elettricità Futura, Associazioneelettriche italiane, in collaborazione con Confindustria Siracusa e Confindustria Catania. Il convegno è volto a definire la situazione sui risultati raggiunti e sullealla luce dell’evoluzione del quadro normativo nazionale e regionale in modo da individuare, in sinergia con gli enti e le istituzioni competenti, le soluzioni possibili per accrescere la competitività del territorio.Laè una regione ad alta vocazione rinnovabile con una predominanza del fotovoltaico ed eolico che nel 2018 hanno costituito il 90% di tutta la potenza installata da(3.646,4 MW). Scenario che dovrà essere potenziato e incrementato in vista del ...

Consentino_G : RT @E_Futura: Un’occasione di confronto tra istituzioni e aziende #elettriche sulle prospettive di sviluppo delle #rinnovabili in #Sicilia.… - AIEE_Italia : RT @E_Futura: Un’occasione di confronto tra istituzioni e aziende #elettriche sulle prospettive di sviluppo delle #rinnovabili in #Sicilia.… - ERGnow : RT @E_Futura: Un’occasione di confronto tra istituzioni e aziende #elettriche sulle prospettive di sviluppo delle #rinnovabili in #Sicilia.… -