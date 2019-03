Ponte sullo Stretto | Musumeci dopo il no di Toninelli | “Facciamo un referendum”

Nello Musumeci : "Pronti a un referendum sul Ponte sullo Stretto di Messina" : Musumeci risponde per le rime a Toninelli e annuncia un passo che la Regione potrebbe compiere a breve: un referendum per il ponte sullo Stretto di Messina. Il governatore della Sicilia, in conferenza stampa, ha affermato: "Il ministro Toninelli non può dire che è offensivo parlare di ponte sullo Stretto, non glielo consentiamo a casa nostra. Prende sempre più consistenza l'ipotesi di indire un referendum sul ponte dello ...

Ponte sullo Stretto - Toninelli : “Interessa ben poco - risolviamo prima i problemi” : “Mi domando come si faccia a parlare di Ponte quando poi non ci si può muovere all’interno dell’Isola… prima risolviamo i problemi nell’Isola, poi parliamo eventualmente di un Ponte che penso oggi interessi ben poco i siciliani che non si possono spostare“. Queste le parole del ministro alle Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli, a Messina per un incontro alla Capitaneria di Porto. In seguito ...

Tav come Ponte sullo Stretto - di Fulvio Abbate - : Un plausibile "Governo del cambiamento" non può ignorare che, in politica, esistono infiniti modi per operare la dilazione, fosse anche per una Torino-Lione. Nel frattempo, le trivelle continueranno ...