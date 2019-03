Katia Ricciarelli parla della sua ex storia d’amore con Pippo Baudo : La cantante lirica Katia Ricciarelli intervistata da Tiberio Timperi a“La vita in diretta” è tornata a parlare della sua ex storia d’amore con Pippo Baudo. Nel programma si parla dei cosiddetti “divorzi grigi”, ovvero di quei coniugi che sorpassata la soglia dei sessanta anni decidono di separarsi. La cantante con Tiberio Timperi ritorna sul matrimonio finito con Baudo lasciandosi andare, tra una battuta e l’altra, a delle confidenze molto ...

Pippo Baudo superstar al concerto di Eros Ramazzotti - arriva lui e il pubblico va in delirio : Al concerto di Eros Ramazzotti di ieri sera a Roma c'è stata una guest star inaspettata che ha conquistato tutti i fan del cantante accorsi al Palalottomatica, Pippo Baudo . 'Vita ce n'è', il tour ...

Katia Ricciarelli sul matrimonio con Pippo Baudo : "Volevo vivere bene" : Ospite della puntata di ieri de La vita in diretta, Katia Ricciarelli ha parlato in un'intervista a Tiberio Timperi della sua relazione con Pippo Baudo: “È stata una separazione consensuale. Io penso che quando le cose non funzionano bisogna avere il coraggio comunque di troncare. Mi sono detta: Quanti anni mi restano da vivere? Io li voglio vivere bene, senza dovere fingere”.Ha continuato la "colomba di ferro":prosegui la letturaKatia ...

Meraviglie : Alberto Angela scopre nuovi tesori su Rai1. Nel viaggio anche Pippo Baudo e Giuliano Sangiorgi : Alberto Angela Dai mosaici bizantini di Ravenna agli splendori dei Gonzaga, dal barocco di Lecce a quello dei luoghi di Montalbano, in Val di Noto. E poi le altitudini del Monte Bianco o le profondità delle grotte di Frasassi, con le loro stalattiti formatesi in 12mila anni. Infine Roma con i segreti di piazza Navona e le glorie del Teatro San Carlo a Napoli. Meraviglie riprende il suo viaggio: il programma divulgativo di Alberto Angela tornerà ...

Pippo Baudo oggi : età - figli e moglie. La carriera televisiva : Pippo Baudo oggi: età, figli e moglie. La carriera televisiva Pippo Baudo: figli e carriera in tv Pippo Baudo, il presentatore preferito dagli italiani, ha alle spalle 51 anni di carriera affiancati da una vita privata per niente noiosa. La vita privata di Pippo Baudo Pippo Baudo, nome d’arte di Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo nasce il 7 giugno 1936 a Militello in Val di Catania. Il suo curriculum è molto ricco, Pippo Baudo è: conduttore ...

Morto Pino Caruso - il ricordo di Pippo Baudo 'Un talento che avrebbe meritato di più' : Amico di Pino Caruso da una vita, Pippo Baudo lo dice subito: 'Pino non ha avuto quello che meritava. Ma era una persona discreta, mai volgare. In questo ambiente non paga'. Baudo, come ricorda Caruso?...

Chi era Pino Caruso - da Franco e Ciccio alla Domenica In di Pippo Baudo - tra teatro e tv : ha iniziato la sua carriera come attore drammatico debuttando al Piccolo teatro di il 16 marzo 1957 con un breve ruolo ne 'Il giuoco delle partì di Luigi Pirandello. Maschera siciliana Caruso, ...

