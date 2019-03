Piazza Affari | andamento rialzista per Saipem

Piazza Affari : brillante l'andamento di ERG : Apprezzabile rialzo per la società attiva nel settore delle energie rinnovabili , in guadagno dell'1,95% sui valori precedenti. Lo scenario su base settimanale di ERG rileva un allentamento della ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari lotta per i 21.000 punti - 26 marzo 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari non attende molti dati macroeconomici in giornata. Previste però emissioni di Btp e Bund

Parità per Piazza Affari - utilities in evidenza : Avvio di settimana in sostanziale Parità per le borse europee, rinfrancate, dopo un inizio in rosso, dalle indicazioni sopra le stime arrivate dall'indice tedesco Ifo. A Piazza Affari dove il Ftse mib ...

Borse in ribasso ma a Piazza Affari tiene banco Fca : Un ottimismo che non scaccia i timori sull'economia globale, alimentati venerdì dai dati deboli sulla manifattura tedesca e dall'inversione della curva dei tassi Usa tra il titolo a tre mesi e T-bond ...

Piazza Affari in lieve calo. STM sotto pressione - bene Campari e FCA. FTSE MIB -0 - 09% : L'Economia del CorSera punta il faro sulle prossime mosse del CEO Jean Pierre Mustier: il manager francese sta ridisegnando la squadra per concentrarsi sui ricavi. bene Terna +1,15% a 5,6080 euro. ...

Investimenti : c'è ancora valore nelle azioni di Piazza Affari : ...Affari può trovare nelle azioni che staccano le cedole più generose o in quelle che registrano performance positive nel lungo termine Nonostante le difficoltà che stanno caratterizzando l'economia ...

Piazza Affari : ingrana la marcia Fiat Chrysler : Grande giornata per il Lingotto , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,27%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'appeal ...

Piazza Affari : scambi negativi per Maire Tecnimont : Seduta in ribasso per il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction , che mostra un decremento dell'1,94%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo ...

Piazza Affari : amplia il rialzo Gima TT : Ottima performance per Gima TT , che scambia in rialzo del 2,22%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che il leader nella progettazione di macchine ...

Piazza Affari : performance negativa per Mondadori : Sottotono il gruppo editoriale , che passa di mano con un calo dell'1,93%. La tendenza ad una settimana di Mondadori è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Tale cedimento ...

Borse europee giù. Tiene invece Piazza Affari : In un panorama europeo negativo, si registra una performance rialzista di Piazza Affari , che conquista la maglia rosa in Eurolandia. I timori di una nuova recessione negli Stati Uniti, riacutizzati ...

Piazza Affari : giornata depressa per Biesse : Pressione sulla società specializzata nella lavorazione del legno, del vetro e della pietra , che tratta con una perdita dell'1,85%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, ...

Piazza Affari : scambi negativi per Brunello Cucinelli : Ribasso composto e controllato per il re del cachemire , che presenta una flessione dell'1,91% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di Brunello Cucinelli è più fiacca rispetto all'...

Piazza Affari : rosso per Fineco : Retrocede il leader italiano nell'equity trading , con un ribasso dell'1,86%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa ...