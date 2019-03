romadailynews

(Di martedì 26 marzo 2019)– Dalle 14.45 la circolazione ferroviaria e’ sospesa fra Campoleone e Cisterna di Latina (, via Formia) per l’investimento di una. In corso la riprogrammazione del servizio ferroviario. I treni potranno subirefino a 120 minuti, variazioni e cancellazioni. Regolare il servizio trae Nettuno.L'articolosusuproviene daDailyNews.

romadailynews : Persona investita su binari: ritardi su linea Roma-Napoli: Roma – Dalle 14.45 la… - LatinaQTW : Investita una persona sui binari, treni fermi e ritardi sino due ore sulla Roma Napoli via Formia - NuovoNickname : @alessiawithtwos @anomomisimalya investita una persona ora dicono che riprende gradualmente -