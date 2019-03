Per il Governo il decreto crescita contribuirà a far raggiungere gli obbiettivi di

Anzaldi : danno Per Capitale se metro chiuse ancora 3 mesi - intervenga Governo : Roma – “Se fosse vero che le principali fermate della metropolitana di Roma rischiano di rimanere chiuse ancora per 3 mesi, come dicono indiscrezioni di stampa non smentite da nessuno, ci troveremmo di fronte ad un danno per la Capitale inimmaginabile, economico e d’immagine. Sarebbe un disagio per i romani senza precedenti. Il Governo nazionale, il premier Conte, i vicepremier Salvini e Di Maio, il ministro Toninelli ...

Più sconti all'Imu sui capannoni - torna il suPerammortamento : il governo si gioca la carta del dl Crescita : Tra i 61 articoli del provvedimento che circola in queste ore, trova spazio - tra le misure per stimolare l'economia - un bonus per la valorizzazione dell'edilizia: le imprese di costruzione o di ...

Dall'edilizia al suPerammortamento - il governo si gioca la carta del dl Crescita : Tra i 61 articoli del provvedimento che circola in queste ore, trova spazio - tra le misure per stimolare l'economia - un bonus per la valorizzazione dell'edilizia: le imprese di costruzione o di ...

Reddito cittadinanza - Fraccaro : “Ci sono coPerture”. E sul governo : “Da Salvini discredito su M5s. Dinamiche suPerabili” : “sono soddisfatto perché da quasi cinque anni sento opinionisti e forze politiche che davano per impossibile la misura. Ne sono orgoglioso e sono contento anche dei numeri che cresceranno nei prossimi mesi. Abbiamo le coperture e le strutture per far fronte alle richieste che aumenteranno PIL e produttività. Diamo possibilità d acquisto alle famiglie e alle imprese di vendere i loro prodotti non solo mirando all’export. Di Maio è ...

SCENARIO/ M5s crolla ma la vita - del Governo - continua - ecco Perché : Né il Pd né FI mostrano di aver compreso la situazione e limitandosi a scimmiottare M5s e Lega si condannano all'insignificanza

Perché la tenuta del governo dipende - anche - da Berlusconi : Ma agli occhi di Salvini, il Cavaliere si è ormai trasformato in una sorta di torre di Pisa della politica, che rimanendo in bilico senza cadere gli impedisce di assestare l'ultimo colpo di piccone ...

Basilicata - Salvini : "Non ho incassi Personali o partitici. Il governo durerà altri 4 anni e 3 mesi" : Ormai è un must: dopo ogni elezione regionale un trionfante Matteo Salvini si ritrova a dover tranquillizzare il MoVimento 5 Stelle e il suo amico Luigi Di Maio. In Basilicata il copione è stato lo stesso di Abruzzo e Sardegna, con i pentastellati che hanno perso voti rispetto alle politiche, ma di fatto ne hanno guadagnati rispetto alle precedenti regionali e sono il primo partito, ma vengono additati come partito in crisi e ...

Governo - Di Maio a Salvini : “Convivenza? Potrebbe andare meglio. Servirebbe più rispetto Per le iniziative del M5s” : Matteo Salvini parla con la sicurezza del più forte: “Se qualche osservatore o analista pensa che io abbia convenienza a far saltare il Governo, dico di no. Non ho incassi personali o partitici. Il mio orizzonte dura 4 anni e tre mesi. Non ci sono lusinghe che possano farmi cambiare idea”. Come ha fatto ogni volta che ha vinto nell’ultimo anno (sempre), va in surplace: “Si sta meglio in due e non da soli. Poi si litiga, ...

Di Maio : "Il Governo non cadràPer il M5S è ora di combattere" : "Si sta provando ad utilizzare qualsiasi risultato elettorale, anche quello del comune più piccolo d'Italia, per dire che deve cadere il Governo. Questa e' la speranza del sistema, non e' quello che accadrà". Lo assicura Luigi Di Maio, commentando su Facebook il risultato del voto in Basilicata. Segui su affaritaliani.it

Luigi Di Maio commenta le elezioni in Basilicata : "Il sistema sPera di far cadere il Governo - ma non accadrà" : "In queste ore io non ci sto a questa narrazione che parla di crollo. Antonio Mattia, senza le ammucchiate, sarebbe il presidente della Basilicata, in una Regione in cui c'erano impresentabili, portavoti di tutti i tipi". A dirlo in un video pubblicato su Facebook è il vicepremier Luigi Di Maio commentando il risultato delle elezioni regionali in Basilicata."Qua si sta cercando di utilizzare qualsiasi risultato elettorale - aggiunge Di ...

Dal fossile alle rinnovabili /1 – Il governo ha già dato la prima delusione ai giovani Per il clima : Siamo ad uno storico distacco, ancora inavvertito eppure definitivo, dai combustibili fossili. Ci si può anche non accorgere e nutrirsi di notizie secondarie da cui fanno capolino felpe, divise, sorrisi improbabili, con sullo sfondo immigrati o striscioni xenofobi. Ma non è facile staccarsi dalle immagini delle ragazze e dei ragazzi che hanno invaso con la loro creatività critica le piazze del mondo civile e nemmeno da quelle più sofferte, ma ...

Intesa Sanpaolo - accordo con governo municipale Qingdao Per sviluppo attività Yi Tsai : Intesa Sanpaolo ha firmato un Memorandum of Understanding, MoU, con la Municipalità di Qingdao a conferma dell'impegno e degli investimenti di Intesa Sanpaolo nell'ambito dei piani di sviluppo delle ...

Conte : "La mia esPerienza di governo terminerà con questo esecutivo" : Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte oggi è a Lecce dove, presso il Campus Ecotekne dell'Università del Salento, ha partecipato alla presentazione di un piano di ricerca di CNR ed ENI, che prevede l'apertura di quattro nuovi laboratori, tutti nel Sud d'Italia, con un investimento di 20 milioni di euro. Erano presenti anche la ministra per il Sud Barbara Lezzi e il governatore della Regione Puglia Michele ...

Conte : «Non penso a un nuovo governo. La mia esPerienza finisce con questo» : Il premier a Lecce non offre la sua disponibilità per nuovi Esecutivi e cerca di rinserrare le fila tra gli alleati di governo ormai ai ferri corti anche complici le elezioni della Basilicata