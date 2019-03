Per Casarini un caffè a Montecitorio

Mare Jonio - Luca Casarini indagato Per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina : Luca Casarini, ex leader dei no global e oggi capo missione per la ONG Mediterranea, è stato iscritto nel registro degli indagati dal procuratore aggiunto di Agrigento Salvatore Vella e dal pubblico ministero Cecilia Baravelli in relazione al caso della nave Mare Jonio. L'accusa è di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e rifiuto di obbedire all'ordine delle autorità di ferMare la nave.La decisione di iscriverlo tra gli indagati è ...

