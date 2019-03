Blastingnews

(Di martedì 26 marzo 2019) Le ultime novità sullead oggi 26 marzo 2019 vedono arrivare nuovi aggiornamenti in merito al procedimento d'esame del decretone presso ilcontenente tra i vari interventi anche le uscitetramite100 ed ildi. Nel frattempo non mancano però critiche sulle nuove misure di flessibilità, in particolare per quanto concerne il tema dei costi elevati ed il problema del basso tasso di turn over tra pensionandi e giovani lavoratori. Infine dal CODS si torna a chiedere un intervento sul mancato cumulo dei contributi in favore delle donne iscritte alla gestione separata che desiderano fruire dell'opzione donna.Uscite flessibili100 edialla prova finale delProsegue la verifica parlamentare della100 e deldi. Dall'account twitter deldella Repubblica si conferma il ...

ste_calic : Pensioni anticipate Quota 100 e reddito di cittadinanza in terza lettura al Senato - PChi56 : @mdipatrizi5 @fefewoelk @AlvisiConci Giusto o sbagliato che siano (personalmente le ritengo sbagliate) il PD non ha… - businessonlinei : Pensioni anticipate 2019 domande approvate, accolte, in elaborazione e pagamenti INPS. Tutti i passaggi: Quali sono… -