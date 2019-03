Parco nazionale delle Cinque Terre | la giornalista Donatella Bianchi sarà il nuovo

Calabria : l’AIGAE firma accordo con il Parco nazionale della Sila - parte il progetto strategico : “firmato accordo oggi con AIGAE. parte importante progetto di collaborazione strategica a completamento di attività già in essere di formazione e aggiornamento professionale per le Guide ufficiali del Parco Nazionale della Sila su materie specifiche. Il progetto che mettiamo in campo con AIGAE consentirà di poter inserire, in un prossimo futuro, anche le nostre guide ufficiali in una più ampia operatività su tutto il territorio Nazionale e ...

Abusivismo nel Parco nazionale del Vesuvio : Sequestrate ville - ristoranti e piscine : Nel corso di controlli anti Abusivismo edilizio svolti dai Carabinieri Forestali sono state denunciate 18 persone : risponderanno a vario titolo di violazioni al testo unico dell'edilizia, violazioni ...

Giornata Nazionale del Paesaggio - premiato dal MIBAC anche progetto del Parco Ticino : Paesaggi che hanno un valore storico ed identitario eccezionali e che oggi stanno rivelando valori contemporanei, quali esempi perfetti di sostenibilità sia per l'economia circolare che esprimono, la ...

Controlli carabinieri nel Parco nazionale Aspromonte contro reati ambientali - denunce : Oppido Mamertina " Nei giorni scorsi, nell'ambito di un servizio di controllo straordinario del territorio, coordinato dal Reparto carabinieri Parco Nazionale Aspromonte di Reggio Calabria e ...

Elicottero cade in Parco nazionale - 5 morti : Quattro cittadini americani e un pilota keniano sono morti in un incidente in Elicottero avvenuto ieri sera vicino al lago Turkana in Kenya. L'Elicottero e' caduto poco dopo essere decollato, insieme a un altro velivolo, da un'isola nel lago Turkana nel parco nazionale dell'Isola Centrale nel nord ovest del Kenya. Non vi sono superstiti tra le persone a bordo. Le cause dell'incidente non sono ancora state determinate, aperta un'inchiesta.

Il Parco nazionale Arcipelago Toscano aderisce a M'illumino di meno : L'economia circolare è una buona, anzi ottima, pratica sostenibile: dà alle cose una seconda opportunità, poi una terza e altre ancora. La bellezza del senza fine. Il decalogo di M'illumino di meno ...

Sequestrata costuzione abusiva nel Parco nazionale della Sila : I militari della stazione Carabinieri forestali Parco di Lorica e Cotronei unitamente agli agenti della Polizia provinciale di Cosenza, distaccamento di San Giovanni in Fiore, hanno sequestrato un manufatto in cemento realizzato abusivamente in localita’ “Frassineto” di San Giovanni in Fiore. Il controllo e le attività investigative eseguite dai militari dell’Arma e dai poliziotti provinciali, hanno evidenziato che la struttura era stata ...

Sulla neve nel Parco nazionale del Pollino : tutto pronto per “Ciaspolando Verso Sud” : E’ tutto pronto per la sesta edizione di Ciaspolando Verso Sud. Sulla neve con le ciaspole del Parco Nazionale del Pollino, ritorna domenica 24 Febbraio sulle montagne di Viggianello (Pz) l’appuntamento con la ciaspolata più grande del Sud Italia, unico evento per gli amanti della corsa Sulla neve. I partecipanti potranno cimentarsi in una corsa di 5 chilometri tra i prati imbiancati, oppure camminare un passo dietro l’altro, a ...

Un Parco nazionale nelle fabbriche abbandonate. Succede a Lowell - Massachusetts - la città degli - ex - diecimila telai : Infatti, tra le decine di siti di archeologia industriale sparsi per il mondo, Lowell spicca per la sua peculiarità di città-fabbrica. È possibile acquistare campioni dei tessuti in cotone che ...

Parco nazionale del Matese - Cavaliere : "Molise al tavolo da protagonista" : Tanti saranno infatti i benefici, l'assessore e il ministro hanno rivelato che si ragiona su agevolazioni che riguarderanno da vicino il mondo dell'agricoltura e il prossimo PSR ma anche gli stessi ...

Borsa Internazionale del Turismo di Milano : alto gradimento per il Parco Zoo di Falconara : Grande interesse per l’offerta turistica del Parco Zoo Falconara (Ancona), protagonista martedì 12 febbraio alla Bit di Milano, Borsa Internazionale del Turismo, nello stand della Regione Marche. Numerosi i visitatori e i buyers che hanno assistito alla presentazione della struttura da parte di Maria Vittoria Piccinini, responsabile social media e marketing, e della naturalista Luisa Vielmi. Le specie animali ospiti, il ruolo educativo e ...

il Parco Zoo Falconara sbarca alla Bit - la Borsa internazionale del Turismo : Il Parco Zoo Falconara (Ancona) sbarca alla Bit, la Borsa internazionale del Turismo, in programma negli spazi di Fieramilanocity dal 10 al 12 febbraio. Una prestigiosa vetrina per il giardino zoologico marchigiano, che, con circa 50 mila presenze l’anno, continua a registrare un’affluenza crescente di visitatori provenienti da tutta Italia. Ospite nel padiglione della Regione Marche dedicato alla promozione delle eccellenze del territorio, il ...