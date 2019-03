Parco dell’Etna | nasce il “Teatro dei Miti” | nuova esperienza turistico-didattica in

meteoweb.eu

(Di martedì 26 marzo 2019) La Storia della Sicilia, tra educazione e intrattenimento, diventa un viaggio interattivo alle pendici del Vulcano:a Zafferana Etnea ildei, una struttura dedicata alla mitologia in chiave ludico-. L’iniziativa è firmata dall’Associazione Amici della Terra, che con i suoi progetti “Casa delle Farfalle”, “Museo” e “Planetario”, ha creato un vero e proprio polo di educazione ambientale e di fruizione turistica, scientifica e culturale, punto di riferimento per tutte le scuole italiane. «L’Isola più grande del Mediterraneo ha rivestito un ruolo fondamentale negli eventi storici che hanno avuto come protagonisti numerosi popoli – spiega Ettore Barbagallo, promotore dell’iniziativa e presidente dell’Associazione – in Sicilia non esisteva fino ad oggi nessuna struttura rivolta a studenti e famiglie, dedicata al nostro patrimonio storico e ...

danzaspighe : RT @FACEBOOKCATANIA: 6 aprile 2019 4ta tappa Giro della Sicilia PRO Tappa nel parco ciclistico dell'Etna. Salita Nicolosi - Rifugio Sapienz… - FACEBOOKCATANIA : 6 aprile 2019 4ta tappa Giro della Sicilia PRO Tappa nel parco ciclistico dell'Etna. Salita Nicolosi - Rifugio Sapi… -