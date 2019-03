Papà della patria

Il Papà del giocatore della Juve Moise Kean : “Sono leghista e faccio il tifo per Salvini” : Biorou Jean Kean, papà di Moise, attaccante classe 2000 della Juventus e della Nazionale italiana, è intervenuto nel corso della trasmissione di Rai Radio1 "Un giorno da Pecora", affermando di essere leghista e ammiratore di Salvini: "In questo momento sto cercando un'associazione per bloccare l’immigrazione dalla partenza. Aiutarli a casa loro? È giusto".Continua a leggere

Papa Francesco in Campidoglio auspica “rinascita morale della città”. Poi l’invito all’integrazione : “Dignità delle periferie” : Un auspicio per “una rinascita morale e spirituale della città”. Dopo le ultime vicende giudiziarie che hanno scosso il comune di Roma, Papa Francesco è arrivato in Campidoglio dove ha pronunciato un discorso soft sul tema della legalità, ma qualche riferimento non è mancato. E rivolgendo un appello all’accoglienza dei migranti. Bergoglio è stato il quarto Pontefice a varcare la soglia della sede del Comune di Roma, accolto ...

Il Papa e la promozione della famiglia a Loreto - non a Verona - : Citta del Vaticano, 25 mar., askanews, - 'Nella delicata situazione del mondo odierno, la famiglia fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna assume un'importanza e una missione essenziali...'. ...

Papa : "Incoraggio colloqui per una soluzione della crisi in Nicaragua" : "Nel 2018 uccisi 40 missionari, il doppio rispetto all'anno precedente, un dovere ricordarli" "Nel corso del 2018 in tutto il mondo numerosi vescovi, sacerdoti, suore e fedeli laici hanno subito ...

Georgina Rodriguez allo zoo - la gita rovinata dai paparazzi : lo sfogo della fidanzata di Cristiano Ronaldo [FOTO] : Georgina Rodriguez allo zoo di Madrid, qualcosa va storto nella sua gita in famiglia: lo sfogo della fidanzata di Cristiano Ronaldo Una giornata passata insieme alla propria famiglia allo zoo di Madrid si è trasformata per Georgina Rodriguez in uno spiacevole tête-à-tête con i paparazzi spagnoli. La fidanzata di Cristiano Ronaldo, approfittando dell’assenza del portoghese in ritiro con la Nazionale, ha voluto trascorrere del tempo ...

Pattinaggio di figura - Mondiali 2019. Papadakis/Cizeron in trionfo - le dichiarazioni dei medagliati della danza : Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron hanno vinto la medaglia d’oro ai Mondiali 2019 di Pattinaggio di figura che si concludono oggi a Saitama (Giappone). La coppia di danza è stata perfetta sul ghiaccio nipponico e ha dominato la gara in lungo e in largo come da pronostico, imponendosi per la quarta volta in carriera nella rassegna iridata: i già Campioni d’Europa e vicecampioni olimpici hanno strabiliato durante la free dance e ...

VIDEO Papadakis-Cizeron vincono i Mondiali di pattinaggio : riviviamo la free-dance della coppia francese : Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron hanno conquistato la quarta medaglia d’oro della carriera ai Campionati Mondiali di pattinaggio di figura, in scena questa settimana a Saitama (Giappone). I danzatori francesi si sono imposti per dispersione sugli avversari, ottenendo valutazioni altissime da parte della giuria e raccogliendo il massimo dei livelli in tutti gli elementi proposti, da quelli coreografici alle serie di passi, dai ...

Stupro Circum a San Giorgio - il Papà della vittima : 'Lui libero - lei prigioniera dell'incubo' : 'Grande dolore e grande disappunto. Lo dico da uomo, da cittadino, da padre. Sono profondamente amareggiato per quello che sta accadendo, a questo punto noi siamo gli unici prigionieri, qui tappati in ...

Festa del Papà - bufera per la campagna «Io comunque preferisco la mamma» della Feltrinelli : Sui social si scatena l'ironia Eurostat, il gender gap nella scienza è ancora una realtà. Ma qualcosa sta cambiando Perché le ragazze vanno meglio a scuola ma perdono il vantaggio sul lavoro?

VIDEO - Cultura - Papa Francesco nomina nuovi membri della Pontificia Accademia di Belle Arti e Lettere dei Virtuosi al Pantheon : Terza e ultima caratteristica è quella di dialogare con il presente, con il mondo attuale che ormai ha consumato un divorzio tra fede e arte, che però può ancora ritornare a intrecciare tra di loro ...

Festa del Papà : sconcerto per la campagna pubblicitaria della Feltrinelli : Anche quest'anno è arrivato il giorno di San Giuseppe in cui si festeggia appunto la figura del papà. In tutto il nostro Paese, come da tradizione, si moltiplicano soprattutto le offerte commerciali per questa ricorrenza. Tra le tante aziende, anche il noto editore Feltrinelli ha deciso di vendere i suoi libri a prezzo scontato, o almeno su una selezione di essi, fino al 19 marzo 2019. L'editore ha quindi lanciato la sua campagna pubblicitaria, ...

Papa Francesco e la "sua" Via della Seta : Così… Poi mi sono congedato da loro, sono tornato al mio posto e ho pregato tanto per quel grande e nobile popolo cinese, un popolo saggio… Penso ai grandi saggi cinesi, una storia di scienza, di ...

Via della Seta - Xi annuncia la visitaPapa Francesco pronto all'incontro : Da Roma è arrivata la conferma dell'adesione alla Belt and Road. E Xi Jinping, dopo una lunga attesa, ufficializza la visita in Italia, Monaco e Francia. Possibili accordi anche con Macron Segui su affaritaliani.it