Pallavolo – La Revivre Axopower Milano verso la sfida di PlayOff contro Perugia | la

Pallavolo - impresa della Revivre Axopower Milano : battuta la Conad Perugia : Revivre Axopower Milano vittoriosa al PalaYamamay contro i campioni d’Italia in carica della Sir Safety Conad Perugia Grande impresa della Revivre Axopower Milano che, in un PalaYamamay gremito, batte i campioni d’Italia in carica della Sir Safety Conad Perugia e chiude nel migliore dei modi la propria regular season. Un 3-2 in rimonta per i ragazzi di coach Giani che si impongono al quinto set e chiudono la stagione regolare a quota 49 ...

Pallavolo – Serie A1 Maschile - la Revivre Axopower Milano fa visita al Vibo per blindare il quinto posto : Penultima di regular season per Milano, in Calabria si cercano i tre punti per blindare il quinto posto Vigilia della penultima giornata della regular season per la Revivre Axopower Milano che domani sera, alle ore 18.00, scende in campo in terra calabrese per sfidare i padroni di casa della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. Si avvicina alla fine la stagione regolare con i ragazzi di coach Giani in piena corsa per conquistarsi il ...

Pallavolo - Giani si fida della sua Revivre : “abbiamo voglia di spingere - non ci arrendiamo” : Il commento del tecnico della formazione milanese dopo la sconfitta contro Trento: “abbiamo voglia di spingere sull’acceleratore” “Dobbiamo continuare a spingere“. È il messaggio di Andrea Giani, allenatore della Revivre Axopower Milano uscita sconfitta dal PalaYamamay di Busto Arsizio contro i campioni del mondo in carica dell’Itas Trentino dopo nove vittorie consecutive nel girone di ritorno. La Powervolley ...

Pallavolo – La Revivre Axopower carica per la sfida contro Trento : inizia la scalata per Milano : Milano vuole rimanere attaccata al treno delle grandi. Domani sera arrivano al PalaYamamay di Busto Arsizio i campioni del mondo di Trento per la decima del girone di ritorno inizia la scalata per la Revivre Axopower Milano: non solo perché domani sera, alle ore 18.00 al PalaYamamay di Busto Arsizio, arriva l’Itas Trentino per la decima giornata del girone di ritorno di Superlega, ma soprattutto perché domani inizia un percorso impervio in ...

Pallavolo – La Revivre Axopower super Verona : le parole del tecnico Giani : Le parole di Giani: il tecnico commenta la vittoria su Verona La prova del ‘nove’ è superata a pieni voti: con questi sentimenti riparte la settimana della Revivre Axopower Milano che si preparerà al prossimo appuntamento di domenica 03 marzo (ore 18.00 al PalaYamamay di Busto Arsizio) contro i campioni del mondo dell’Itas Trentino. Il successo rotondo nello scontro diretto contro Verona ha cementato la convinzione di una formazione che è ...

Pallavolo – Milano show : la Revivre Axopower asfalta Verona 3-0 [GALLERY] : Milano si regala la sua notte da oscar: secco 3-0 a Verona. Nona sinfonia suonata dalla Revivre Axopower: 45 punti in classifica e corsa al quarto posto con Modena Milano suona la nona sinfonia e si regala una notte stellare. Un secco 3-0 che la Revivre Axopower porta via da Verona trovando il successo consecutivo numero 9 ed issandosi a 45 punti in classifica. La squadra di Giani si aggiudica così il big match di giornata, affondando una ...

Pallavolo – Serie A1 maschile : prova del nove per la Revivre Axopower - domani la sfida con Calzedonia Verona : Sarà una sfida ad alta quota tra due delle formazioni più in forma del girone di ritorno come quella milanese e veronese L’arena dei leoni è pronta: domani sera, alle ore 18.00 con diretta tv su Raisport, la Revivre Axopower Milano sarà impegnata nel ventiduesimo turno di campionato contro i padroni di casa della Calzedonia Verona. All’AGSM Forum sarà sfida ad alta quota tra due delle formazioni più in forma del girone di ritorno come ...

Pallavolo – Revivre Axopower Milano - coach Giani bacchetta i suoi : “serve più lucidità per salire di livello” : coach Giani commenta in maniera critica e lucida la prestazione della Revivre Axopower contro Siena Virtualmente la Revivre Axopower Milano comanda la classifica del girone di ritorno del 74° campionato italiano di Superlega. Otto vittorie su otto, come mai non era riuscita a fare nella sua recente storia, ma soprattutto un filotto che consente alla compagine di coach Giani di innalzarsi in classifica e precedere, sempre in questa griglia ...

Pallavolo – Ottava vittoria consecutiva per la Revivre Axopower Milano : Siena ko 3-1 : Ottovolante Revivre Axopower Milano, battuta Siena per 3-1. Ottavo successo consecutivo per la Revivre Axopower che raggiunge Modena a quota 42 in classifica E sono otto! La Revivre Axopower Milano centra l’Ottava vittoria consecutiva nel girone di ritorno e si impone per 3-1 sull’Emma Villas Siena al termine di quasi due ore di gioco. È stata partita vera quella andata in scena nell’impianto varesotto, dove le due squadre hanno messo in ...

Pallavolo – Revivre Axopower Milano ospita Siena e punta all’ottavo sigillo in Superlega : Anticipo al PalaYamamay per la Revivre Axopower che ospita Siena: prima del match Clevenot premiato MVP del mese di gennaio Vigilia dell’ottava giornata del girone di ritorno del campionato per la Revivre Axopower Milano che domani sera alle ore 20.30 ospiterà in anticipo l’Emma Villas Siena. Dopo 13 giorni dall’ultimo impegno ufficiale, sarà di nuovo tempo di Superlega per la formazione di coach Giani che cerca l’ottavo sigillo ...

Pallavolo : Milano al settimo cielo - la Revivre Axopower schianta Monza 3-0 : Pallavolo, la Revivre Axopower Milano ha vinto il derby lombardo per 3-0, Monza annichilita dai ragazzi di Andrea Giani È la Revivre Axopower Milano ad aggiudicarsi il derby lombardo della settima giornata di ritorno, mettendo in campo una prestazione di altissimo livello che non lascia dubbi sui valori in campo! Secco 3-0 per i ragazzi di Andrea Giani che dominano per tutto il match (16-25, 21-25, 19-25 i parziali) e conquistano quei tre ...