Pallamano | Qualificazioni Europei 2020 | i convocati dell’Italia per la doppia sfida con

(Di martedì 26 marzo 2019) L’Italia è pronta per affrontare la Slovacchia in un doppio confronto determinante per la qualificazione aglidimaschile. Gli azzurri scenderanno in campo il prossimo 10 aprile a Faenza mentre quattro giorni dopo saranno impegnati in trasferta a Povazska Bystrica. Il CT Riccardo Trillini ha convocato 20 atleti che si ritroveranno il 4 aprile proprio a Faenza.La lista andrà poi ridotta a 18 giocatori in vista delle partite, ci sono tre novità rilevanti: Andrea Basic (classe 1985) tra i pivot oltre ai giovani Edoardo Borgianni (1999) e Jonas Matha (1998). In corso di perfezionamento, invece, le pratiche riguardanti il portiere Mate Volarevic che ha da poco acquisito la cittadinanza. L’Italia, reduce dalle sconfitte contro Russia e Ungheria, è obbligata a vincere per puntare al terzo posto nel raggruppamento: si qualificheranno alla rassegna ...

