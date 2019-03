Padova, con la moto contro furgone: Matteo muore mentre torna a casa, lascia due figli (Di martedì 26 marzo 2019) L'uomo di 44 anni era molto conosciuto nella Bassa Padovana per il suo ruolo di calciatore in alcuni club della zona. Con la sua moto si è schiantato contro la parte desta di un furgone che stava viaggiando in direzione opposta e aveva appena svoltato. Per lui inutili i successivi soccorsi medici.



