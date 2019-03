Oroscopo 29 marzo | opportunità per Gemelli | Cancro impegnato | Vergine insicura

Blastingnews

(Di martedì 26 marzo 2019) La giornata di venerdì 29si prospetta complicata per il Capricorno, mentre per ici sarà una condizione astrologica interessante. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali.Da Ariete aAriete: avete maggior forza ed energia in amore. Molti di voi non provavano emozioni così intense da diverso tempo. Avete ricevuto alcune sorprese che vi hanno spinto ad aprirvi sempre di più. Siete aperti a nuovi esperienze e non vi tirate mai indietro.Toro: in questo 29dovrete prendere delle decisioni importanti. Nell'ultimo periodo sono successe delle cose nella vostra vita di cui ancora dovrete prendere consapevolezza. Avete bisogno di riflettere per prendere decisioni migliori nel vostro futuro....

