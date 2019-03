Oggi c’è il voto definitivo sulla riforma del copyright

SuperChampions - c’è l’ok dell’Eca : Oggi parla Agnelli : Sì alla SuperChampions e no al nuovo Mondiale per club, voluto dal presidente della Fifa, Gianni Infantino. Sarebbe questa, secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, la posizione che il presidente dell’Eca, Andrea Agnelli, avrebbe espresso ieri nel corso dell’assemblea generale dell’associazione che riunisce i principali club europei. Agnelli – scrive la Gazzetta – ha […] L'articolo SuperChampions, ...

AIDS - infettivologo : “Oggi ci sono cure efficaci ma si fanno pochi test e c’è bassa percezione del rischio” : “La diffusione dell’AIDS è molto migliorata rispetto a 35 anni fa, tuttavia esistono ancora molti contagi e se ne parla poco. La percezione del rischio è bassa e sono troppo poche le persone che fanno il test, quindi esiste ancora un sommerso che mantiene l’epidemia viva“. Così Franco Maggiolo, infettivologo dell’Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo, è intervenuto durante la sottoscrizione di ‘Fast-Track ...

Oggi la guerra in Siria compie 8 anni - ma non c’è niente da festeggiare : Ogni giorno, nel 2018, almeno tre bambini, tre bambini innocenti, sono stati uccisi a causa della guerra in Siria. Una guerra che Oggi entra nel suo nono anno.Da quel lontano 15 marzo 2011 l'UNICEF stima che siano nati 5 milioni di bambini Siriani, 4 milioni in Siria e 1 milione nei Paesi che ospitano rifugiati. Molti di loro sono cresciuti ormai, hanno compiuto 6, 7, 8 anni, ma non hanno mai vissuto in un Paese senza guerra, o non hanno mai ...

ATP Finals – Torino torna in corsa : decreto approvato - dopo tanta incertezza c’è l’appOggio del Governo : dopo essere stata data per spacciata, la candidatura di Torino come sede ospitante delle ATP Finals torna clamorosamente in corsa: c’è l’appoggio del Governo Nella giornata di ieri, il mondo del tennis italiano ha vissuto delle vere e proprie ore di passione. L’argomento caldo è quello che ha accompagnato gli ultimi giorni: la candidatura di Torino come città ospitante le ATP Finals dal 2021 al 2025. Candidatura che è stata più volte sul ...

Bologna - la sentenza di Oggi ci ricorda che c’è sempre un buon motivo per ammazzare una donna : di Monica Lanfranco e Nadia Somma Si chiamava Olga Matei, morì strangolata nel 2016, dopo un mese di relazione, per mano di un uomo che diceva di amarla. Il femminicida è Michele Castaldo, condannato all’ergastolo, ha visto ridurre la pena a 30 anni per il rito abbreviato, poi passata a 16 anni (24 anni, ridotti di un terzo sempre per il rito). Ma mentre in primo grado era stata riconosciuta la gravità del crimine commesso per “futili ...

Governo - Landini (Cgil) : “I cambiamenti si fanno con il sindacato. Chi pensava di fare senza Oggi non c’è più” : “Se il Governo non ci convoca decideremo come proseguire la mobilitazione. Siccome i problemi non mancano credo che nelle prossime settimane proseguirà la mobilitazione, tanto più se il Governo gli incontri non ce li darà. Se il Governo vuole cambiare le cose deve farlo con il consenso dei lavoratori. Ricordo che quelli che han pensato si potesse fare senza il sindacato, oggi non ci sono più. Questo è un Governo che non sta affrontando i ...

Oggi in Senegal ci sono le elezioni presidenziali : tra i candidati c’è anche il presidente uscente - Macky Sall : Domenica in Senegal si tiene il primo turno delle elezioni presidenziali. I candidati sono cinque, tra cui il presidente uscente Macky Sall, accusato dalle opposizioni di avere fatto poco per migliorare la vita dei senagalesi e di avere forzato l’esclusione

Oggi c’è la “superluna” : Significa che la Luna apparirà più grande del solito: perché? E da dove viene il termine "superluna"?

C’è il via libera da Parigi : l’ambasciatore francese rientrerà Oggi a Roma : l’ambasciatore francese in Italia, Christian Masset, che era stato richiamato la settimana scorsa, tornerà oggi a Roma. Lo ha fatto sapere il ministro degli Affari europei del governo di Parigi Nathalie Loiseau ai microfoni dell’emittente radiofonica Rtl. «Il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, ha chiamato il presidente Macron. ...

Autonomia - la ministra Stefani : “Oggi non c’è voto - ma inizia iter”. Gallo (M5s) : “Tutta questa fretta non ha senso” : inizia l’iter dei testi sulle autonomie regionali, anche se dentro il governo ancora non c’è l’intesa definitiva. “Sono soddisfatta”, ha dichiarato la ministra degli Affari regionali Erika Stefani, “perché questa sera i testi sulle autonomie arrivano in consiglio dei ministri. La procedura non prevede in cdm voti sui testi. Siamo consapevoli che il percorso non è concluso, ma siamo ottimisti sul risultato ...

Mondiali Sci 2019 – Alle 14.15 scatta il gigante femminile : Brignone col pettorale numero 7 - c’è anche Sofia GOggia : Federica Brignone guida le azzurre nel gigante femminile dei Mondiali di sci di Are 2019: Alle 14.15 la prima manche Abbiamo preso medaglie di tutti i colori, con l’oro di Dominik Paris nel superG maschile, l’argento di Sofia Goggia in quello femminile e il bronzo di squadra nel team event di slalom parAllelo. Ma l’Italia va a caccia del poker ai Mondiali di Are. Alle 14.15 (diretta tv su Rai2, Raisport ed Eurosport) va ...