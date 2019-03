Nuovo Mondiale per club | l’Eca guidata da Andrea Agnelli si oppone alla nuova formula

Agnelli : “L’Eca dice no al Nuovo Mondiale per club” : “I nostri destini sono legati. E la nostra unità è la chiave per i nostri successi”. Il presidente dell’Eca Andrea Agnelli esordisce così nel suo discorso durante l’assemblea genereale in corso ad Amsterdam. “La priorità deve essere per tutte le parti interessate l’impegnarsi in una valutazione dettagliata di come il paesaggio del calcio internazionale potrebbe […] L'articolo Agnelli: “L’Eca ...

StubHub nomina Miguel Giribet Giral Nuovo Head of International puntando a un’espansione mondiale : Il più grande marketplace di biglietti al mondo, ha annunciato oggi la nomina di Miguel Giribet Giral come Head of International. Miguel, che opererà nella sede di Madrid, prenderà la guida della costante crescita di StubHub oltre i confini del suo mercato domestico negli Stati Uniti. Il suo ruolo è stato precedentemente ricoperto ad interim da Lauren St Clair, Chief Financial Officer di StubHub International, e Rafa Ortiz, Head of ...

Giornata mondiale dell’Acqua : workshop sul futuro del Tevere - necessario “un Nuovo modo di occuparci dei fiumi” : Si è svolto in mattinata, in occasione della Giornata mondiale dell’Acqua, il workshop sul futuro del Tevere organizzato dal WWF Roma e Area Metropolitana alla presenza del Presidente della Commissione Ambiente della Regione Lazio. Guardare al futuro pensando alla natura, alla riqualificazione del territorio, superando un approccio tradizionale ormai superato, che ha purtroppo spesso trasformato i nostri fiumi in sistemi ...

Giornata Mondiale dell’Acqua : ENEA propone un Nuovo sistema che rileva sostanze nocive nelle reti idriche : In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua (22 marzo), ENEA presenta un sistema brevettato in grado di stimare nella rete idrica la concentrazione di sostanze nocive alla salute, consentendo una gestione tempestiva e meno costosa delle eventuali emergenze. Sviluppato dai ricercatori ENEA di Portici (Napoli), in collaborazione con l’Università di Napoli Federico II, è stato sperimentato nell’acquedotto “Santa Sofia” gestito da Acqua Campania ...

Fifa - ok al Nuovo Mondiale per club a 24 squadre. Ma le big d'Europa minacciano il boicottaggio : MIAMI - Il calcio Mondiale si appresta a vivere una nuova era. Dal 2021, infatti, il Mondiale per club si allargherà da 7 a 24 squadre mentre i Mondiali, già dalla prossima edizione in Qatar nel 2002, ...

Auto : anteprima mondiale per Mitsubishi Engelberg Tourer - Nuovo suv ibrido della casa giapponese [GALLERY] : 1/44 ...

Moto3 - Mondiale 2019 : il ritorno di Romano Fenati. Un Nuovo inizio dal basso per cancellare il passato : GP di San Marino, 9 settembre 2018. Sul circuito di Misano Adriatico accade quello che non ti aspetti: durante la gara riservata alla Moto2, Romano Fenati, dopo una lunga e accesissima battaglia con Stefano Manzi ai limiti della regolarità, affianca il rivale sul rettilineo e schiaccia il freno della moto dell’avversario mentre i due stanno viaggiando a oltre 200 km/h. Un gesto pericolosissimo che fortunatamente non provoca un incidente ma ...