Nuovi smartphone Huawei P30 e P30 Pro | non crederete ai vostri occhi

Huawei P30 e P30 Pro - due Nuovi smartphone top di gamma per chi ama le foto : Huawei ha scelto la cornice di Parigi per presentare i due nuovi smartphone P30 e P30 Pro, successori dei modelli dello scorso anno P20 e P20 Pro. La filosofia di base è la stessa: puntare sulla fotografia usandola come arma per battere la concorrenza. Per quanto riguarda il P30 Pro le novità sono molte e promettenti. Meno pretenzioso il P30, che condivide con il fratello maggiore alcune caratteristiche tecniche, ma non il comparto ...

Euronics lancia Nuovi Sconti Online ricchi di smartphone e tablet Android : Euronics lancia nuovi Sconti Online ricchi di ribassi su smartphone e tablet Android, oltre che su altri prodotti di elettronica. Ecco le migliori offerte valide Online fino al 27 marzo 2019. L'articolo Euronics lancia nuovi Sconti Online ricchi di smartphone e tablet Android proviene da TuttoAndroid.

Huawei P30 base - Pro e Lite/ Ecco come saranno i tre Nuovi smartphone in arrivo : Huawei P30: in arrivo tre nuovi modelli della fortunata famiglia di smartphone cinesi. Il lancio previsto per il 26 marzo a Parigi

ToF o Time of Flight : cos’è il sensore per la fotocamera degli Nuovi smartphone e quali lo adottato : ToF, acronimo per Time of Flight che in italiano si traduce in tempo di volo, è un sensore utilizzato in diverse applicazioni e tra queste anche nelle fotocamere degli smartphone. Ma a cosa serve e come funziona questo misterioso sensore? La tecnica del tempo di volo è utilizzata nella spettrometria (Continua a leggere)L'articolo ToF o Time of Flight: cos’è il sensore per la fotocamera degli nuovi smartphone e quali lo adottato è stato ...

OUKITEL presenta quattro Nuovi smartphone al MWC 2019 - tra cui uno con schermo da 7 pollici : Al Mobile World Congress 2019, che sta ormai volgendo al termine, OUKITEL ha presentato quattro nuovi smartphone, tutti interessanti. L'articolo OUKITEL presenta quattro nuovi smartphone al MWC 2019, tra cui uno con schermo da 7 pollici proviene da TuttoAndroid.

Mwc 2019 - Lenovo presenta i Nuovi portatili e un tablet-smartphone : Barcellona – Lenovo al Mobile World Congress edizione 2019 prosegue un discorso iniziato poche settimane prima al Ces di Las Vegas e con i suoi annunci completa la gamma di portatili e tablet, senza dimenticare smart home e data center. “Abbiamo lavorato tramite i Big Data per migliorare l’esperienza utente dei nostri notebook, raccolto informazioni da store on-line e social, oltre ai questionari realizzati da noi“, ...

Accessori Sony ufficiali al MWC 2019 : cuffie “open ear” e cover per i Nuovi smartphone : Questa mattina, al Mobile World Congress 2019, Sony ha presentato la sua lineup di smartphone, affiancando loro anche dei nuovi Accessori dedicati. L'articolo Accessori Sony ufficiali al MWC 2019: cuffie “open ear” e cover per i nuovi smartphone proviene da TuttoAndroid.

Smartphone pieghevoli - Tcl rilancia la sfida al 2020 - pensando anche ai BlackBerry - . Tre Nuovi Android da Alcatel : Display, cerniere e software i punti chiave Due i 'jolly' che Tcl, oggi decimo produttore al mondo nei telefonini, mette in campo nella corsa agli Smartphone flessibili: i display Amoled prodotti ...

Mwc 2019 - Alcatel lancia tre Nuovi smartphone di fascia media e low cost : Mentre i grandi produttori si sfidano a colpi di schermi flessibili e fotocamere sempre più performanti, al Mobile World Congress c’è anche chi invece si gioca la carta del rapporto qualità/prezzo, puntando al pubblico “medio”, quello per cui uno smartphone deve soprattutto funzionare (bene) ed essere accessibile. È il caso di Alcatel che a Barcellona ha presentato 3 nuovi smartphone e un tablet che fanno proprie innovazioni del settore come ...

Nuovi Samsung Galaxy S10 - ma la novità è lo smartphone pieghevole : Anche quest’anno, qualche giorno prima del Mobile World Congress, Samsung ha presentato la sua line-up di smartphone top di gamma per il 2019 e, da San Francisco in live streaming in tutto il mondo sono stati presentati i Nuovi Galaxy S10, quelli del decennale della linea Galaxy e, di conseguenza, d

Samsung Galaxy S10 : ecco i Nuovi smartphone top di gamma con display bucato : Quattro nuovi smartphone con memoria fino ad 1TB, innovative soluzioni tecniche e stilistiche e prezzi a partire da 779 euro

Nuovi Samsung Galaxy S10 - quattro smartphone per un decennale : Samsung Galaxy S10Samsung Galaxy S10Samsung Galaxy S10Samsung Galaxy S10Samsung Galaxy S10Samsung Galaxy S10Samsung Galaxy S10Samsung Galaxy S10Samsung Galaxy S10Samsung Galaxy S10Samsung Galaxy S10Samsung Galaxy S10Samsung Galaxy S10Per celebrare il decimo anniversario dal lancio del primo Galaxy S, Samsung ha svelato contemporaneamente con un evento a San Francisco e uno a Londra, a cui abbiamo assistito, una nuova gamma di smartphone top di ...

Gigaset GS280 - Neffos X20 e X20 Pro : ecco tre Nuovi smartphone Android che vedremo al MWC : Gigaset e TP-Link presentano tre nuovi smartphone Android: ecco tutto ciò che sappiamo su Gigaset GS280, Neffos X20 e X20 Pro, che saranno in mostra al MWC 2019 di Barcellona. L'articolo Gigaset GS280, Neffos X20 e X20 Pro: ecco tre nuovi smartphone Android che vedremo al MWC proviene da TuttoAndroid.

Nuovi smartwatch e cuffie Samsung svelati in anteprima dall’app per smartphone - ecco come saranno : Oltre allo smartphone pieghevole, il 20 febbraio a San Francisco Samsung presenterà anche la nuova gamma di dispositivi indossabili. Comprende uno smartwatch, una fitness band (un braccialetto per sportivi) e delle cuffie senza fili. Se v’incuriosisce sapere come sono fatti, guardate le immagini in questa pagina. Non sono frutto di indiscrezioni, sono un’anticipazione ufficiale, inclusa nell’ultimo aggiornamento dell’app ...