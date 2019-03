Nuovi licenziamenti in casa EA | 350 posti di lavoro persi nelle divisioni marketing e

eurogamer

(Di martedì 26 marzo 2019) Il 2019 è stato un anno molto duro per l'industria videoludica, basti pensare ai recentieffettuati da Activision - Blizzard. Oggi siamo purtroppo costretti ad affrontare nuovamente l'argomento, in quanto EA ha licenziato 350 dipendenti dallee publishing.Come riporta Kotaku, il boss della compagnia Andrew Wilson ha inviato questa mattina la seguente lettera al personale interessato:"Abbiamo l'obiettivo di diventare la compagnia di videogiochi migliore del mondo e se dobbiamo essere onesti, al momento non lo siamo. Abbiamo delda fare con i nostri giochi, sulle relazioni con i giocatori ed il nostro business. Nella compagnia i team sono già alper assicurarsi di creare giochi e servizi di alta qualità, portare i nostri contenuti su più piattaforme, migliorare gli strumenti per il Frostbite e colmare il gap tra noi e la nostra ...

